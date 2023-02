Fernando Vargas, presidente de la Asociación de Institutores y Trabajadores del Cauca (Asoinca), confirmó que la protesta en el Congreso de la República de parte de algunos docentes es de esta agremiación.



Sostuvo que está encaminada a rechazar el manejo de salud por parte de la EPS a la que están afiliados y a la administración del consejo directivo del Fondo del Magisterio (Fomag).

Según el dirigente, no es posible que "cinco personas tomen la decisión de cómo entregar los recursos de salud a los profesores en todo el país".



Señaló que aunque Asoinca tiene relación con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en Cauca, no están de acuerdo con muchas de sus posturas.



“El régimen de la atención de salud para el magisterio colombiano es un régimen excepcionado por la Ley 100", dijo Vargas.



Añadió: "Lo ilógico es que solo tenemos acceso a lo que el contratista dispone y ello nos niega a tener la opción de la atención en otros centros, hospitales clínicas de la red pública o privada. Todo esto por convertir el derecho a la salud en un criminal negocio".



Vargas aseguró que los integrantes de Asoinca continuarán con el paro, a raíz de las gravísimas fallas del sistema de salud.



También rechazan el manejo de la EPS que presta servicios a los docentes de Asoinca.



Denuncian que en reiterados casos, profesores han perdido la vida por malos diagnósticos o atención médica tardía.



"No pedimos sino que a los docentes se les garantice el derecho a la vida y a la salud, son 129 compañeros que perdieron la vida en los últimos dos años por el macabra atención de la EPS. Esa es la realidad que buscamos cambiar con este llamado que realizó la asamblea de movilizarse", expresó el dirigente Vargas.



Una docente del Cauca, que prefirió no dar su nombre, expresó que, en diciembre del año pasado, llegó a una clínica en Popayán con un fuerte dolor abdominal.



“Me respondieron que era cuestión de ovarios poliquísticos y me dijeron que tenía que regresar a control a ginecología”, sostuvo.



Sin embargo, al regresar a su casa, en esa misma noche, el dolor regresó y con más fuerza. Volvió a la clínica y exigió que le hicieran nuevamente un exámen.



Al hacerle una ecografía renal, se le descubrió que tenía cálculos en los riñones y un cálculo de 9 milímetros que estaba obstaculizando el uréter derecho.



Le pusieron el catéter el 3 de enero y tenían que retirárselo el 18 de ese mes. Pero llegó febrero y no lo hicieron.



La profesora para salvar su vida tuvo que pagar un especialista particular porque el servicio se lo negó la empresa cuya tarea es garantizarle el derecho a la salud.



“Siento que todos eso dineros que nosotros pagamos para que tengamos una atención en salud, sean administrados por una personas que agilice los procesos, que contarte con clínicas que tengan especialistas, que la atención sea más humana”, aseguró la docente.



“La EPS en cada licitación cambia de nombre. Este es el juego que la ley les da a esta clase de traficantes de la muerte. Con estos nombres nos han negado un servicio digno durante 24 años”, dijo el dirigente Vargas.



Este miércoles 8 de febrero, el senador Roy Barreras, en su cuenta de Twítter, publicó: “Yo pregunto si este bloqueo del Congreso es una protesta sindical legítima por recursos de salud o una expresión de grupos afines al Eln como sugieren sus atuendos y arengas. Si así fuera es una expresión política ilegal de un grupo en armas, ¿Es parte de algún “acuerdo parcial?”.



En las imágenes que publicó en su red social, se observan a manifestantes, afuera del Congreso en Bogotá, con ponchos negros y rojos con el rostro de Ernesto 'El Che' Guevara.



Víctor Hugo Jiménez, otro de los directivos de Asoinca, señaló que su huelga “es legal”.



“Hemos hecho todos los pasos previos para estar en huelga, hemos tenido reuniones con las familias del Cauca y son solidarios con nuestra protesta porque ellos, más que nadie, son víctimas de este sistema de salud que tenemos”, aseveró.



Dijo que llegaron hasta el Congreso en Bogotá, porque necesitan ser escuchados.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN