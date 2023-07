El asesinato de uno de esos protagonistas de las fiestas, en especial, las nocturnas, tiene bajo luto a ese gremio donde los encargados de la música son esencia de la alegría y la rumba.

En la tarde del viernes 14 de julio, William García salió de un domicilio familiar y se propondría llegar, al parecer, hasta el sector de Remansos de Comfandi, en la comuna 21, en el oriente de Cali.



Al frente lo esperaba un taxi, de acuerdo con un video. El hombre, que vestía camiseta gris y pantalón negro, se subió como pasajero y el carro arrancó.



Pasaron las horas y se notaba la falta de contactos de García, conocido en el ámbito de los Dj como Sasa.



Era una pasión y trabajo como experto en seleccionar y mezclar música para diferentes tipos de audiencias, aparte de crear ritmos y melodías en directo.



La incertidumbre siguió de largo durante el fin de semana. En redes circuló una alerta sobre la desaparición del Dj.



En redes se contaba que García habría realizado una comunicación con un allegado para dar a conocer su ubicación vía celular. También que compartió los audios de una supuesta contratación para un evento.



Esto no se ha confirmado por autoridades. No es claro si llegó a su destino o se encontró con quien le enviaba la posible oferta.



El lunes llegó la noticia que dejó fríos a sus allegados y colegas. En la morgue del Instituto de Medicina Legal se estableció que el cadáver de un hombre pertenecía a quien en vida era el Dj Sasa.



Un reporte preliminar indicaría que presentaba heridas de arma de fuego. El cadáver habría sido hallado en una zona de asentamiento del oriente de la ciudad.



La víctima no tendría documentos ni portaba otras pertenencias.



Hasta ahora, no se conocen detalles de las circunstancias ni datos de quienes le causaron la muerte.



Este miércoles se cumplirá la misa y sepelio de quien disfrutaba de los paseos, la familia y la música.

