Una azafata de la aerolínea Avianca terminó con todo un cabezazo de la Dj Camila Gutiérrez, cuando se encontraba apurada por abordar un avión en el aeropuerto Eldorado de Bogotá.



En Avianca se pronunciaron sobre este caso que la Dj reconoció "como un error muy grande, pidiendo disculpas públicas" a la ciudadanía, a través de redes sociales.

"Bueno ya todo el mundo sabe lo que pasó. Obviamente fue un error completamente mío. Obviamente la voy a indemnizar. Obviamente cometí un error muy grande. Me lo merezco", dijo la Dj al reiterar que se merece los reproches, anunciando una compensación a la empleada de la aerolínea.

De acuerdo con la historia, la Dj se habría confundido con la salida de los vuelos de Latam por la de Avianca y cuando trataba de pasar, la azafata no se lo habría permitido.



Fue en ese momento que la noqueó, literalmente.



"Esto me va a servir como ser humano para mejorar mucho", dice la joven arrepentida.



Ante lo sucedido esto contestaron en Avianca.



"En la noche del 16 de noviembre, una pasajera, en aparente estado de alicoramiento que viajaba con otra aerolínea, agredió físicamente a una de nuestras colaboradoras".



Continúan explicando que el golpe sucedió, "luego de indicarle el counter correcto al que debía dirigirse para ser atendida".



Siguen con la explicación: "La pasajera fue puesta a disposición de las autoridades locales para su judicialización".



Sobre el estado de salud de la auxiliar: "Nuestra colaboradora se encuentra en recuperación después de la fuerte agresión que recibió".



A su vez, en Avianca concluyeron: "Frente al incremento inaceptable de casos de pasajeros disruptivos, Avianca hace un llamado al fortalecimiento de la regulación, así como a la corresponsabilidad que tienen los viajeros en el respeto a nuestros equipos de trabajo".



