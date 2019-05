Distrito de Innovación y Centro de Desarrollo Digital para el Valle

En Cali ya se pueden comprar boletas para algún espectáculo sin tener que ir por ellas después de haberlas reservado por Internet. La plataforma hace uso de la tecnología Blockhain, 100 por ciento digital.

“En Latinoamérica no hay ninguna tiquetera que sea 100 por ciento digital, usualmente se compra la boleta por Internet pero, hay que ir a reclamarlo a una taquilla o pagar 15.000 pesos para que se la llevan a la casa o a la oficina. Nosotros permitimos a los usuarios comprarla desde Internet y conservarlo en el celular, sin pagar envíos, sin pagar un seguro por la boleta”, dijo Lina Sanchez, de Qubit, empresa caleña que hace uso de la tecnología Blockhain.



“Nuestra tecnología permite que no se puedan falsificar y que le organizador del evento pueda controlar la reventa. Además, esta tecnología permite hacerle trazabilidad a los boletos. Con las eliminatorias del Mundial a Rusia, por ejemplo, se perdieron 6.000 boletas y nadie supo identificar dónde estaban, a través de esta tecnología podemos monitorear y ver en qué parte se perdieron esos boletos y el organizador del evento tiene una data que le va servir para programar eventos futuros", dijo Juan Carlos Marín, el otro socio de Qubit.



La Fifa implementó esta tecnología en un partido amistoso entre España y Finlandia y estos emprendedores en el Teatro Calima de Cali conde llevan ya el cuarto evento con un aforo de 700 a mil personas.



Con esta tecnología se evita un sobrecosto del 25 o el 30 por ciento, el organizador del evento reduce costos, el contrato de las tiqueteras tradicionales puede demorar ocho días, esta empresa lo tiene en dos o tres días y puede emitir de 2.000 a 10.000 boletas en cuestión de minutos.



Esta fue una de las empresas presentes en ‘Exponegocios’, evento que giró en torno a la transformación digital.



“Lo primero que pretendemos con este evento es inclusión, para los afiliados a la Cámara, que en su mayoría son micro y pequeñas empresas, es gratuito, en otras ciudades, cuando se traen este tipo de expertos de primer nivel, los costos son altísimos. Lo que buscamos es que cientos de empresas tengan acceso al mejor conocimiento del mundo. Lo segundo es inspirarlos, retarlos a que se salgan un poquito de la línea de sus organización y piensen en cosas diferentes”, dijo Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, el organizador de Exponegocios.

“La revolución digital nos está invistiendo por todas partes y, a veces, no nos damos cuenta. Todavía nos falta mucho, sobre todo en conectividad, falta que las organizaciones, los líderes, nos preocupemos más por este tema, lo metamos en la agenda y lo hagamos una prioridad”, agregó Piedrahita.



Para avanzar en esta transformación digital se pondrán en marcha un Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital, un Distrito de Innovación y se desarrollará el clúster digital.



El Centro funcionaría en Zonamérica, el campus para empresas digitales ubicado al sur de Cali. Ahí se trabajaría una plataforma de aceleraciones digitales.



“Es un centro para realizar acciones de inteligencia artificial, Big Data, para que haya mucha gente innovando, creando y crecer en transformación digital. Son 8.000 millones de pesos de Ciencia Innovación y Tecnología de las regalías”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.



Hay otra idea de la secretaría de Desarrollo Económico y es hacer un Distrito de Innovación del Valle para el Pacífico Colombiano, a semejanza de Ruta N de Medellín.



“Es una red de ocho centros que estamos construyendo con la Cámara de Comercio de Cali y las alcaldías porque va a tener sede en ocho municipio donde hoy tenemos acción con Valle INN programa que se trabaja en alianza con la Universidad del Valle. Estamos trabajando en la estructuración del proyecto de regalías. Requeriría 30.000 millones de pesos y la construcción de ocho edificios en todo el departamento”, dijo el secretario Deninson Mendoza.



“Lo más importante es que ya tenemos el contenido, las empresas, los mentores, los consultores, las empresas grandes motivadas, capacidad de innovación. Hace cinco años, si hubiéramos pensado en construir un edificio no teníamos todavía el software, ahora ya lo tenemos, tenemos la red de emprendedores, creo que estamos listos para pensar en ese siguiente paso”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Cali.



Respecto al Cluster de Economía Digital se busca que no sea solo de TIC’s, de empresas de software, sino que junto a las empresas que saben de tecnología se sienten las que saben del consumidor, las que saben hacer otras cosas.



“Hoy en día, todas las empresas terminan siendo, de alguna manera, de software, todas requieren automatización, la idea es combinar las empresas más tradicionales con las nuevas empresas dela tecnología, para cosas nuevas, diferentes, que nunca hemos hecho en el pasado”, señaló Piedrahita.