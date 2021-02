Con firma de pacto se cierra disputa entre gestores culturales

Las acaloradas discusiones, e incluso amenazas entre ‘Mulato’ y Ricardo Cabezas, hechas por Whatsapp, que luego se volvieron virales a través de redes sociales, ya es un capítulo cerrado entre ambos gestores culturales.



Ayer, en el Centro Cultural de Cali y ante la presencia de funcionarios como el secretario de Cultura y Convivencia Ciudadana, Danis Rentería, y la Subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural, Diana Ledesma, ambos líderes de la cultura caleña firmaron el Pacto por la reconciliación y la resiliencia cultural en la ciudad.

Una escena que parecía improbable para muchas personas se dio en el Centro Cultural de Cali: ‘Mulato’ y Ricardo Cabezas dándose un apretón de manos y reconociendo que la pelea “no es el camino”.

“Me he sentido muy tranquilo, me ha dado una gran lección, una motivación para seguir adelante y que estas diferencias no se pueden llevar más allá como se llevó. Nunca pensamos que estos audios se iban a filtrar, pero también me dejó la enseñanza de que uno debe saber controlar sus emociones antes de ir hablando por las redes”, expresó Cabezas.

Seguimos en la construcción de consolidar a Cali 🥰 como una ciudad en paz y reconciliada🤝, con espacios de diálogo y sana convivencia👍🏻.



El gestor cultural agregó que esta experiencia también le “enseñó a perdonar y que me perdonen a mí, porque ambos cometimos errores, esto lo único que trae perjuicio es a la salsa al proceso de las escuelas de baile, las políticas públicas del Departamento y la Nación a través del Ministerio de Cultura. Me dejó una enseñanza, hay que saberse controlar, no hay que ir hablando, no hay que dejar que otras personas se aprovechen de esto”.



Entre tanto, para Luis Eduardo Hernández, director de Swing Latino, considera que “se aprendió la lección” y cree que “el acelere no lleva a nada, y que antes de uno actuar debe pensar muy bien, porque si no debe pagar las consecuencias, por eso estoy pidiéndole disculpas a toda la ciudadanía y a toda la gente que cree en el Mulato”.



“Uno a veces no se da cuenta en qué posición está, por eso cometo esta clase de errores y me siento muy terrenal. Lo mío es bailar, crear proyectos de vida con jóvenes y eso es lo que he venido haciendo toda mi vida y creo que después de 50 años que es lo que he venido diciendo, yo creo que estoy de salida y trato de hacer las cosas bien”, dice el bailarín y coreógrafo caleño.



Para ‘Mulato’ esta situación no estaba entre sus planes, por eso, con ánimo de hacer las cosas bien, prefiere que “aquellos errores que he cometido en el pasado por salir adelante, corregirlos y enseñarle a los nuevos líderes cuál es el camino, porque no hay necesidad que de que pasen por todo lo que ha pasado el ‘Mulato’ para poder llegar al éxito”.



Entre tanto, Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, destacó la firma de este pacto y la considera como un ejemplo de resolución de conflictos.



“Nuestra ciudad sigue haciendo historia en el camino de la reconciliación que nos han mostrado estos dos maestros de la ciudad, como Luis Eduardo Hernández, más conocido como ‘Mulato’, y el maestro Ricardo Cabezas, quienes ayer y hoy fueron noticia y tuvieron el valor humano y la humildad de escuchar este llamado del alcalde Jorge Iván Ospina a estos gestores culturales de sentarse en una mesa y dialogar y hacer este proceso de reconciliación y resiliencia cultural”, destaca el funcionario.



