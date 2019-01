Disparos y explosiones asustan a pobladores de Corinto, norte de Cauca

Al menos cinco explosiones se registraron este miércoles 30 de enero, en zona rural de Corinto, en el norte del Cauca.

Así lo denuncian las autoridades y algunos pobladores al señalar que son enfrentamientos entre el Epl, aliado con la banda 'Los pelusos', y presuntos disidentes de las Farc, los cuales no han cesado desde el viernes de la semana pasada.



De acuerdo con la Alcaldía de Corinto, estos enfrentamientos continuaron el fin de semana. Después, la situación se agravó a tal punto que no solo hay cruce de disparos que mantienen confinados a los habitantes de esta localidad en el norte del departamento.

​

También asustan explosiones y una de ellas, según algunas versiones, habría dejado un número indeterminado de heridos. Aún no se precisa si entre esas personas hay campesinos ajenos a los enfrentamientos o si corresponden a estos grupos armados al margen de la ley.



Según la Alcaldía, los combates se registran en las veredas San Pedro, Laguna y El

Crucero, donde incluso, fue necesaria la suspensión de labores agrícolas y escolares.



“La comunidad denuncia violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) como arriesgar sedes escolares en estos combates”, dijo el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (Acin), Mauricio Capaz.



El senador Feliciano Valencia dijo que esta situación tiene aterrorizada a la población. “La comunidad está denunciando la utilización artefactos no permitidos como tatucos y armas de fuego de largo alcance. La gente está atrapada en medio de la confrontación”, agregó el congresista.



A partir del viernes de la semana pasada se han reportado dos personas muertas que, presuntamente, pertenecen a la banda 'Los pelusos'.



El Ejército y la Policía informaron que la situación se ha venido presentando, debido a disputas territoriales por el control de corredores de comercialización y de áreas para la producción de cultivos ilícitos.



Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) hizo un llamado a los organismos de derechos humanos para apoyar a la población que está en medio de las balas y de las explosiones.



POPAYÁN