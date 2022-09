El desempleo disminuyó en Cali (Área Metropolitana) en el trimestre mayo-julio 2022, al ubicarse en 11,9%, y registrar una reducción de 5,0 puntos porcentuales (pps) frente a al mismo trimestre de 2021.

En mayo-julio 2022, Cali A.M. registró una tasa de desempleo juvenil de 20,2%, cifra 2,4 pps inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2021.



La tasa de ocupación —que mide el grado de aprovechamiento de las capacidades productivas de la población en edad de trabajar— en Cali A.M. fue 59,5% en mayo-julio de 2022, 9,0 pps por encima de la registrada en el mismo periodo un año atrás.



Entre las 23 ciudades y principales áreas metropolitanas del país, Cali A.M. registró la tercera tasa de ocupación más alta (59,5%) en mayo-julio 2022.



En Cali A.M., la población desocupada disminuyó en 38,4 mil personas en el trimestre mayo-julio de 2022 frente a igual periodo de 2021, lo cual significó una disminución de 20,6% anual.

