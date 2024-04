Disidencias de 'Mordisco’ se benefician de cuatro estaciones de gasolina en Jamundí

Una nueva polémica tiene indignadas a las autoridades civiles y a la comunidad en Jamundí por cuenta de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, autodenominadas ‘Estado Mayor Central’ (Emc), la cual utiliza estaciones de gasolina del sector para abastecer la maquinaria con la que están construyendo una carretera en zona rural del municipio, al parecer, para refinar sus mecanismos de narcotráfico.

Hasta ahora solo se conoce la existencia de cuatro estaciones que bombearían gasolina para el frente ‘Jaime Martínez’. Y de los 15 corregimientos del municipio, con más de 17.000 habitantes, las estaciones de combustible estarían en La Liberia.

La construcción de esta vía se remontaría a unos tres años, cuando se habrían logrado permisos con documentos, así como para acueductos, según denuncias que han llegado a la Fiscalía.

Zozobra en Jamundí luego de atentado en zona rural Foto:Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Al respecto, el representante a la Cámara Christian Garcés cuestionó a Andrés Felipe Ramírez, el anterior alcalde de Jamundí, y al congresista Duvalier Sánchez, quien fue funcionario de esa administración como secretario general, por la existencia de esas estaciones al servicio de disidentes de ‘Iván Mordisco’.

“Solicito públicamente a Duvalier Sánchez y a su exalcalde Andrés Felipe Ramírez que rindan cuentas sobre la estación de gasolina que autorizó en las montañas de Jamundí”, dijo Garcés.

El congresista Sánchez rechazó los señalamientos de Garcés y dijo que todo se trata de falsas licencias para obras que fueron inclusive indagadas por miembros de la Fiscalía en una visita realizada en agosto del 2023.

El exalcalde Ramírez también le respondió a Garcés. Aseguró que esta situación sobre trabajos presuntamente autorizados por Planeación de Jamundí fue puesta en conocimiento de la Fiscalía en mayo de 2022. El exmandatario aseveró que en ese entonces supo sobre las supuestas anomalías y que fueron reportadas por su administración.

Como respaldo a lo manifestado por Sánchez y Ramírez existe un documento de la Fiscalía sobre una visita a la alcaldía de Jamundí con fecha del 30 de agosto de 2023. Después de esa visita de funcionarios de la Fiscalía para inspección, se indicó: “La Secretaría de Planeación no expide viabilidades de acueducto ni certifica ubicación de proyectos y referente a la resolución 39-38-13, una vez realizada la búsqueda no se encontró registro y el formato no corresponde a los utilizados por la Secretaría de Planeación”.

Preocupación por incremento de combates entre la Fuerza Pública y disidencias. Foto:Santiago Saldarriaga Quintero

En esta polémica se habla, por ejemplo, del proyecto de la estación de servicio La Cabaña, en el lote denominado El Billar, en la vereda La Cabaña, del corregimiento La Liberia.

“Si es verdad que presentaron la denuncia sobre la licencia de construcción, qué importante es que expliquen qué medidas y qué actos administrativos tomaron para detener el funcionamiento de esta estación de gasolina y fuera revocada la licencia de su funcionamiento”, recriminó Garcés.

Sobre este caso ya se ha manifestado también la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien aseguró que se ha comunicado en reiteradas ocasiones con el Ministerio de Minas y Energía para darle una solución a esta situación restringiendo la venta de gasolina a las estaciones de combustible ubicadas en zona rural de Jamundí.

“Hay unas estaciones de gasolina en la zona alta de Jamundí que estamos en el proceso de investigación para que sean cerradas. Igualmente, nos preocupa una vía en la región de El Naya que hicieron las disidencias para el tráfico de drogas. Por Jamundí se da el paso que se genera hasta la región de El Naya que es el Pacífico y, por supuesto, las drogas ilícitas las pasan por ahí”, precisó Toro.

Muchas de las obras que está realizando ilegalmente el frente ‘Jaime Martínez’, como las estaciones y la carretera, son financiadas con dineros exigidos a campesinos y a comerciantes de Jamundí. Así lo señalaron las Fuerzas Militares, recordando la entrega de una ambulancia y la adecuación de un puesto de salud en el corregimiento San Juan del Micay, en El Tambo, Cauca, en un acto de inauguración que contó con la presencia de disidentes y alias Gafas, negociador de paz de este grupo armado.

De acuerdo con el Ejército, se hizo con los dineros ahorrados de una comunidad que buscaba pavimentar sus vías, solo con el fin de transportar a heridos de los disidentes en combates.

Sería gracias a este tipo de actividades que las disidencias de ‘Mordisco’ se han fortalecido en el suroccidente del país, que ya tiene un nuevo frente, como lo reveló la gobernadora.

“Tenemos la ‘Adán Izquierdo’ y de esta se generó una disidencia que es el frente 57 ‘Yaír Bermúdez’, que precisamente está afectando al Huila, Tolima y el Valle, en la zona rural de los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Guacarí, Buga y Tuluá”, dijo Toro, y precisó que unos 80 subversivos integrarían este nuevo brazo criminal.