Discusiones y reclamos por bloqueos en el sur de Cali

Las diferencias por el bloqueo de vías se han presentado en distintos sectores de Cali, en especial, en el sur y el oeste de esta ciudad.



Vecinos han salido a levantar barreras y a discutir con manifestantes que bloquean vías.



En un video se aprecia cuando un joven, parado en la mitad de un cruce vial, porta un letrero y se le acerca un ciudadano de camisa blanca que es el edil Carlos Betancourt, edil de la comuna 22.



"Ustedes nos están afectando, ustedes no están vilando derechos. No tenemos libertad por culpa de ustedes. No podemos ir a mercar, no podemos comer", dice el edil.



"Entonces, ¿que querés?, le pregunta otro ciudadano que llega a la escena y coincide con el edil en 'estamos hartos'.



Betancourt sigue hablando: "Aquí hay 25.000 armas en la comuna...¡armas! y nosotros no las estamos usando, pero si nos...".



El video suscitó una controversia entre quienes consideran que no se deben afectar los derechos a la libre movilidad y al trabajo. en el otro lado están quienes respaldan el derecho a la protesta ante actos gubernamentales que afectan a todos los colombianos.



Los enfrentamientos con residentes en la comuna 22, donde están sectores como Ciudad Jardín, se suscitaron desde el lunes.

Con los bloqueos, son los más vulnerables los que están sufriendo; pequeños comerciantes, campesinos y microempresarios.



Así mismo han impedido la circulación de oxigeno y otros insumos médicos, vulnerando el derecho a la salud.



Hacia las 9 de esa noche empezaron a reportarse alarmas en Ciudad Jardín, donde residentes salieron a las calles a requerir el desbloqueo de vías de acceso, en inmediaciones de la Universidad del Valle y cuatro centros comerciales, además de la salida hacia la carretera Panamericana.



En videos se observa a los vecinos alegando con quienes bloquean. Al sitio llegaron camionetas y escoltas, según los manifestantes.

