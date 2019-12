Riña entre sindicalista y policía acabó con gritos e insultos racistas

Momentos de tensión se vivieron durante las movilizaciones por el Paro Nacional durante este miércoles en el norte de Cali.

A través de un video, se ve que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Valle, Wilson Sáenz, le reclamó a un grupo de policías por el hecho y tras esto se generó un cruce de palabras entre este y uno de los uniformados, que es afrodescendiente. Paulatinamente, la discusión entre los dos subió de tono y pasó a los gritos. “No me grités, no me grités, negro hiju$%/&”, le exclamó Sáenz al policía, que previamente gritó al dirigente sindical.



Las personas que rodeaban a los dos hombres rechazaron el insulto racista y les pidieron que se calmaran para que el asunto no pasara a mayores. El dirigente sindical abandonó la escena y en el sitio quedaron otros manifestantes que continuaron reclamándole a los policías. Una agente, al tratar de calmar los ánimos, también terminó gritando a los protestantes.

Tras los hechos, el presidente de la CUT le ofreció disculpas al agente y reconoció que se equivocó por el “acaloramiento” del momento. Sin embargo, aseveró que el uniformado “lo provocó”.



De otra parte, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, afirmó que la ciudad está bloqueada totalmente en los puntos más importantes de entrada a esta. Llamó a la “sensatez” a los organizadores del paro y dijo que no estaba dispuesto a utilizar el Esmad para quitar las barricadas y abrir las vías a la fuerza, sino que espera que lo hicieran los mismos manifestantes.



“Paralizar la ciudad en este momento, así totalmente, también es violencia”, señaló Armitage.

CALI