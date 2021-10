Denuncia ante la ONU genera debate entre politólogo y el Alcalde de Cali

La discusión por la responsabilidad de propiciar los actos vandálicos durante la protesta del 28 de abril, llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Así lo dio a conocer Gustavo Orozco, único latinoamericano invitado a hablar en la Comisión de Estupefacientes (CNE) del organismo internacional.



Orozco aprovechó el espacio para denunciar al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por “por no haber tomado acciones administrativas y de gobierno con motivo de los bloqueos de las vías durante el paro nacional”.



“Su conducta, (la del alcalde Ospina) prolongó la vulneración de los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos, fortaleció el crimen organizado, y sacrificó el control de la fuerza pública en Cali. Hoy, esa omisión continua al no tomar decisiones contundentes para frenar el auge de la criminalidad en nuestra ciudad”, añadió Orozco.



Por su parte, el mandatario de los caleños sostuvo que durante las protestas su administración se enfocó en el tema del diálogo ‘para salvar vidas’.



“Todos los esfuerzos hacia el diálogo a salvar vidas como son los preceptos de la ONU. Pero si alguien quiere que haya autoritarismo y muerte, está muy equivocado”, comentó Ospina Gómez.



Y agregó: “No hay que confundir autoridad con autoritarismo, el autoritarismo; el autoritarismo es sevicia dolor y muerte, la autoridad es democracia, diálogo y consenso, la ONU sabe lo que hemos realizado y un despistado más no me parece nada raro.



