'No sé qué más decirles': directora del Mundial de Salsa por falta de pagos a artistas

Fueron muchas las personas que disfrutaron y se la gozaron en las graderías y demás espacios del coliseo El Pueblo, en octubre del año pasado durante el Festival Mundial de Salsa.



Sin embargo, los que hoy en día no disfrutan ni gozan tras el evento son algunos de sus protagonistas, los bailarines ganadores del certamen que aún no les han cancelado el valor de sus premios.



Así lo dio a conocer la directora del festival, Viviana Vargas, quien a través de un video reveló que ya no sabe qué decirles a los artistas y bailarines que a diario la llaman por el pago de lo que se les debe del su participación en el emblemático certamen caleño.



En el video, Vargas, múltiple campeona del Mundial de Salsa y quien ha representado al país en innumerables festivales y eventos en el mundo, contó que desde el día que aceptó ser la directora del evento “lo hice con mucha ilusión porque aparte de ser artista soy directora de escuela y sentía que lo que podía hacer dentro del festival era solamente aportarle, pero hoy cuando todavía están pendientes los pagos de los artistas, los argumentos se me acabaron y ya no sé qué más decirles”.

Viviana Vargas, directora del Festival Mundial de Salsa, denuncia que no les han pagado a los grupos de baile que participaron en el Festival en octubre del año pasado.



“Este es un mensaje ojalá para la secretaría de Cultura y todas las entidades que son responsables del pago de ellos, que nos ayuden por favor a ejecutarlos porque el dinero está pero el pago no se ha ejecutado”, asegura Vargas.



Sostiene que aún tienen pendientes pagos del equipo de trabajo que se encargó de darle vida al festival, porque para ellos, también “se les acabaron los argumentos”.



Dice que esta petición la hace por su salud física y mental, debido a que fue la cabeza del evento y estuvo al frente del certamen.

Hay preocupación el pago de los artistas ganadores. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Todos los días recibo entre 30 y 40 mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos... La gente necesita su plata, la gente ya participó, la gente está esperando el premio que ya se ganó. Necesitamos respuestas pero aquí no quiero hacer una salvedad con este video porque no me quiero hacer a un lado del proceso porque por supuesto, con la responsabilidad que tengo y el compromiso que voy a llevar hasta el final aquí voy a estar siempre pero ya este es un tema que se me salió de las manos”, comenta.



Por último dice que necesita respuestas de la secretaría de Cultura, aunque es consciente de que la nueva administración de esta cartera municipal no tiene la culpa, sin embargo asegura que tiene información de que todos los temas relacionados con el Mundial de Salsa “estaban cerrados, por lo tanto nos dejaron como siempre en stand by”.



