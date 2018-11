'Familias de Caso Diputados le dieron una lección a Colombia'

Para Gonzalo Sánchez, el informe sobre los diputados del Valle refleja una lección para Colombia por la forma cómo se encuentra que las víctimas son revictimizadas pero siguen con su idea de una reconciliación.

Las confesiones de las familias de un policía, un conductor, un camarógrafo y 11 diputados revelan que el dolor que no se ha ido.





Las biografías del policía Carlos Alberto Cendales Zúñiga, asesinado esa mañana del 11 de abril de 2002; de Wálter López y Héctor Sandoval, cuando subían cerro en carro de RCN tras la noticia, rescatan sus vidas. Allí mismo, la amarga muerte de los 11 diputados.



Son detalles del Informe ‘Caso Diputados’, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). El libro de Tragedia y Reconciliación sale de una investigación de Gloria Inés Restrepo, William Mancera y Diego Arias; la producción gráfica a cargo de Mauricio Cañón.

A partir de hoy en Telepacifico "Somos más q 11" El caso de la Asamblea del Valle, ojalá así como el CMH nos reunió como víctimas de ese caso, también el consejo de Cali nos tenga en cuenta en el nombre de la calle 9 no solo a los diputados, eso sería equidad — Luz Marina Cendales Zuñiga (@marinacendales) 11 de noviembre de 2018

“Este libro honra a todos los protagonistas. a los asesinados y sobrevivientes, primero; a las familias que no se dejaron vencer por el secuestro ni por la insensatez del Gobierno y de los captores”, dice el prólogo de Francisco de Roux, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.



Gonzalo Sánchez, director del CNMH, destaca cómo sin miedo, en misas, plazas y ante el Gobierno, familiares buscaron el acuerdo humanitario.

Gonzalo Sánchez, director Centro de Memoria Histórica Foto: Archivo

Al dejar ese cargo, Sánchez habla de este documento.



¿Cuáles son las lecciones del Informe?



La primera lección es que hay que aprender a valorar lo que se gana cuando se firma un proceso de paz porque después de eso es que venimos a darnos cuenta de los horrores que significó la guerra. Más allá de los discursos que pretenden legitimar o desde los distintos ángulos, se producen unos dolores profundos que quedan en la sociedad que van más allá de los intereses de las partes directamente involucradas que pudieron definir el curso de esa guerra. Comenzamos a ver que queda mucho civil y mucha familia y comunidad profundamente adolorida y afectada. Eso nos muestra la valoración de los procesos como una ganancia para el futuro del país.



Este Informe es uno de los más sensibles frente a la opinión y porque queríamos ir hasta las últimas consecuencias como nos exige el esclarecimiento de la verdad. Para mi, es satisfactorio podido poner hoy a los ojos y oídos de la opinión pública, de esta sociedad que fue tan insensible en muchos casos. Cuando uno escucha los testimonios de las víctimas ante la Justicia Especial de Paz (JEP) hay hechos que duelen y eso muestra la complejidad de la guerra. La gente pone el dedo donde hay que ponerlo, que es la responsabilidad de las Farc porque ellos se los llevaron y murieron en sus manos, por los que son los principales responsables.

Informe del Caso de los Diputados Foto: Juan Pablo Rueda

Pero siempre las víctimas tiene otros reclamos, al lado de los perpetradoress directos, es decir, ellos tienen reclamos al Estado porque los abandonó, no negoció en los términos que ellos esperaban por unos cálculos que se hacen. Entonces, qué pasa con mi dolor, qué pasa con mi familia, qué pasa con los que no pudieron rescatar.



Pero también hay un reclamo muy duro y uno esperaría que el Informe contribuya a sacudir eso frente a la sociedad: Es el silencio de la sociedad, a la minimización de la sociedad, a la revictimización que hizo la sociedad siempre tejiendo consejas sobre por qué se los llevaron, qué hay complicidad había entre ellos, las familias, los que se fueron y los victimarios. aquí ha habido cosas muy dolorosas que ha generado la sociedad, no solo el silencio sino la interpretación perversa de lo que ha pasado, como lo reclaman ahora las víctimas ante la JEP. Hay reclamos de agravios terribles por sectores de redes sociales que dicen que esta gente se enriqueció con la tragedia de su familiar, cosas de ese tamaño. que obviamente son más dolorosas, porque cuando se está cargando con estos dolores y no encuentra la solidaridad, sino que encuentra es nuevos agravios, pues hombre hacia donde vamos generando tanto dolor en este país.