Directivo del Deportivo Cali denunció amenazas y dejará su cargo

En la casa del Deportivo Cali se respira un ambiente de incertidumbre. Junto a los malos resultados deportivos, polémicas contrataciones y la amenaza de estar en zona de descenso en especial, ahora se suma la renuncia de Harold Losada a la junta directiva del club verdiblanco.

El dirigente señaló que lo tiene previsto hacer a partir del lunes 18 de marzo, luego de la asamblea del fin de semana, donde el Comité Ejecutivo planea escoger al quinto miembro.

Para Losada, dar este paso “es muy duro, es una pasión que siento por el Deportivo Cali”.

De manera reciente, al programa radial Zona Libre de Humo, el dirigente reveló algunos de los detalles principales que propiciaron su decisión de renunciar a la institución de sus amores.

Alianza vs Cali en Valledupar

“He tomado la decisión de pasar mi renuncia el lunes para no perjudicar la asamblea, ya después de la elección ellos pueden coaptar a alguien o convocar otra asamblea para elegir un nuevo miembro”, manifestó en el programa de radio online.

Una de las mayores preocupaciones del directivo verdiblanco fueron las amenazas e intimidaciones a sus familiares.

“Ya te imaginaras el susto de mi familia, ya he cumplido mi labor. Ya llega un momento donde no se meten conmigo sino con la familia, con la familia y me llaman a decirme mis familiares que hasta cuándo”, expresó el directivo.

Deportivo Cali viene de tres derrotas consecutivas, dos de ellas como local.

En el programa también reveló que le paree lamentable que lo tilden de ladrón. También mencionó el drama que se produjo por la contratación de Luis, ‘Chino’ Sandoval, que le costó su amistad con Jorge Luis Pinto.

Tampoco fue indiferente a la difícil situación financiera por la que atraviesa el club, pero pese a las dificultades fue enfático al enviar a la hinchada un mensaje de tranquilidad al considerar que el equipo no se irá a la B.

“Yo estoy seguro que no vamos para la B, los jugadores no lo piensan, están convencidos de lo que pueden hacer y mejorar en el segundo semestre”, finalizó.