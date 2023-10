Diputada del Valle denuncia que hombres armados ingresaron a la casa de sus padres

En un video publicado en redes sociales, la diputada a la Asamblea del Valle del Cauca y candidata a la alcaldía de Candelaria, Liss Burgos, denunció que sus padres fueron intimidados por hombres con armas de fuego que entraron a su casa.



La lideresa política vallecaucana asegura que llevará este caso a la Policía, Fiscalía y respectivos entes.



Cuenta que alrededor de las 11:40 a. m. un grupo de cinco hombres armados ingresaron a la vivienda de sus padres, para luego robarlos e intimidarlos, en lo que ella considera un ataque para afectar su candidatura a la alcaldía de Candelaria.

“¿Por qué se meten con mis papás? ¿Qué les ha hecho mi familia? ¿Hasta cuándo más odio y ataques? Quiero poner aquí mismo que todos sepan que mi vida hoy corre riesgo y que la vida de mis papás también”, aseguró la candidata.



Sobre este hecho responsabiliza a las ‘maquinarias’ de la cual dice no ha querido hacer parte.



“Hoy le digo a las autoridades que tienen que parar esto y tienen que protegernos porque como candelareña y candidata ya no cuento con las garantías para la contienda electoral y saben por qué, porque no estoy con las maquinarias, y eso para ellos es un pecado, pero la familia se respeta y la integridad de mi familia se tiene que respetar y voy a llevar eso hasta las últimas instancias”, enfatizó Burgos.



