El Valle necesita seguridad, autoridad y mayor competitividad: Dilian Francisca Toro

La exsenadora Dilian Francisca Toro, quien estuvo durante casi dos años al frente del partido de la U y quien desde meses atrás defendió fuertes posturas sobre las reformas a la salud, laboral y pensional, sostiene que está firme en su propósito de, nuevamente, gobernar al Valle del Cauca.



Esta es la región aquejada por problemas de seguridad: Tuluá con extorsiones y asesinatos; Jamundí con el narcotráfico y grupos armados; Buenaventura, en medio de diálogos con las bandas, y otros males en Cali. Toro piensa que el departamento necesita experiencia y autoridad.

Dice estar tranquila, sobre todo, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de un ciudadano de revocar su inscripción.

¿Cuáles son las banderas de su campaña?

En primer lugar, una estrategia de seguridad multidimensional que incluye la Alianza del Pacífico por la seguridad con los departamentos de la región para hacer un frente común y copar con presencia del Estado, los espacios donde actúan los grupos delincuenciales.



(Lea también: El misterio de los adolescentes y los jóvenes desaparecidos en Cartago, Valle)

Promover una estrategia de seguridad multidimensional que incluye la Alianza del Pacífico por la seguridad con los departamentos de la región para hacer un frente común FACEBOOK

TWITTER

Vamos a fortalecer la fuerza pública e incentivar a nuestros jóvenes a que hagan parte de la Policía Nacional, financiando su formación como patrulleros, entre otras acciones.



Esto se suma al control territorial con una política que apunta a la inversión en equidad social, diversidad cultural y territorial, competitividad y sostenibilidad ambiental como, por ejemplo, la creación de un campus virtual universitario que ofrecerá 30.000 cupos para educación superior y del Distrito en innovación del Valle del Cauca.



También, formación a jóvenes en programas de la economía 4.0; cupos de educación dual, crédito público a cero intereses y un fondo solidario para acceder a vivienda nueva.

¿Ser la única mujer por la gobernación del Valle es una ventaja?

No lo creo, desde mi punto de vista, es una muestra del poco espacio que tenemos las mujeres en la participación en política. Parte de ello se debe a la violencia política que se ejerce contra nosotras, algo que he sentido en esta campaña, en la que insultos, descalificaciones y calumnias, por parte de contrarios políticos y sus seguidores, son el pan de cada día.

Algo que he sentido en esta campaña, en la que insultos, descalificaciones y calumnias, por parte de contrarios políticos y sus seguidores, son el pan de cada día FACEBOOK

TWITTER

(Además: Valle: desgarradoras historias de mujeres asesinadas; así se aclaró uno de los crímenes)



De otra parte, no creo que vaya a ganar la Gobernación por ser mujer, sino porque tengo la experiencia y la autoridad para liderar a mi departamento, hacer que recupere la seguridad, y avance hacia el desarrollo y bienestar de su gente.

¿El Valle hacia dónde debe ir?

El Valle del Cauca tiene que recuperar la seguridad y crecer en competitividad, innovación, emprendimiento, en su proyección internacional, en su protagonismo económico a nivel nacional.



Por eso debemos avanzar en un crecimiento sostenido y planificado con base en una premisa: recuperar la autoridad en momentos en que el País y así lo sufrimos en las regiones, ha dado un salto al pasado en materia de seguridad. Sin seguridad, sin autoridad, no hay nada.



Mi programa de gobierno es un catalizador que logra alinear diferentes instrumentos de planeación como el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Regional (PER) del Pacífico y el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD).



Con esta apuesta, el Valle tendrá una oportunidad para expandir sus capacidades y liderazgo, que le permita lograr un bienestar más equitativo a través de proyectos estratégicos, capaces de crear nuevos polos de desarrollo en la geografía del departamento.



Veo un Valle que aproveche su diversidad, que reconoce y reivindica esa riqueza multicultural y territorial como activo estratégico para el futuro que permita consolidar un modelo de desarrollo socialmente equitativo, culturalmente diverso, económicamente competitivo y ambientalmente sostenible.



(Lea también: Atención: un hombre que salió de la cárcel ordenó matar a dos adolescentes en Cali)

¿Qué grupos políticos y empresariales rodean su propuesta?

Nuestra propuesta está acompañada por las diversas expresiones democráticas que existen en el departamento del Valle del Cauca.



En el plano político soy candidata de la coalición unidos por el Valle la cuál, está conformada por 9 partidos: La U, liberal, conservador, MAIS, Demócratas, Fuerza de la Paz, ASI, ADA y Colombia Renaciente) también me acompañan en adhesión un sector de Cambió Radical, el MIRA y el Partido AICO.



En lo empresarial, he asistido a todos los escenarios que se me han abierto para compartir de manera directa mi programa de gobierno para el Valle de Experiencia y Autoridad.

¿Por qué el Valle debería reelegirla?

Porque fui una gobernadora seria que cumplió todo lo que prometió de manera concertada y transparente.



Dentro de mi gestión como gobernadora está haber alcanzado la calificación triple A, gracias al manejo eficiente y transparente de los recursos, salvar la red hospitalaria, incluido el Hospital Universitario del Valle, posicionar el liderazgo deportivo, haber reducido en cinco puntos la pobreza multidimensional y dejar al Valle en el tercer puesto en competitividad a nivel nacional.

¿Qué retomaría o el Valle en qué necesita progresar por decisiones que no fueron acertadas?

En 2019, cuando terminé mi período de gobierno, dejé aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD), a 20 años y que considero es necesario retomar.



(Lea también: De la radio y la TV, dos periodistas quieren pasar al Concejo de Cali)



Durante su vigencia se proyectaría el estudio, planificación, gestión e implementación de 12 proyectos territoriales estratégicos, de los cuales, nuestro programa de gobierno tiene una priorización alta en cinco de ellos. Son ciudad productiva ambiental del norte, distrito agrícola sostenible RUT; nodo ambiental sostenible Sonso - Guadalajara, el frente metropolitano productivo, y Buenaventura, ciudad productiva y con calidad de vida.



Es claro que debemos mejorar la relaciones entre la Gobernación y la alcaldía de Cali.

Se habla de que presuntamente hubo un conflicto de intereses, tras la campaña de 2015 por contribuciones de $ 200 millones de dos compañías de un empresario del transporte y quien habría suscrito y un contrato de transporte escolar ya en su período de gobernadora.

Frente al contrato al que hace referencia, el de la Unión Temporal Especiales SED, en 2019, es importante aclarar que revisada la documentación que aparece en la plataforma de contratación, quien funge como representante legal de dicha UT es Diego Fernando Hurtado Espitia.



En ese orden, y verificados los libros contables de la campaña del 2015, el señor Diego Fernando Hurtado Espitia no aparece como aportante de la misma. Igualmente debo señalar que en mi gobierno generé como directriz que la contratación se realizará primando la selección objetiva, a través de procesos de licitación y concursos de méritos, siendo la excepción la contratación directa.



Igualmente, hubo delegación de los procesos contractuales en cada secretaria, que tenía el deber funcional de verificar las condiciones y los requisitos técnicos y jurídicos en cada contratación.



El contrato al que usted aduce, según el Secop, se celebró con la Unión Temporal Especiales SED., en 2019, bajo la modalidad de selección abreviada, información verificable en la misma plataforma de contratación.

¿Qué piensa de los diálogos con disidentes que adelanta el Gobierno y de los que se sostienen con bandas en Buenaventura?

El proceso de paz total tiene que diferenciarse, una cosa son las bandas criminales y otra los grupos alzados en armas como el Eln.



A los grupos delincuenciales y del narcotráfico hay que someterlos, no negociar y para eso tiene que haber una ley especial de sometimiento con reglas muy claras. Ejemplo, en Buenaventura mientras se desarrolla el proceso con las bandas criminales; que esperamos llegue a buen término, tiene que haber seguridad en el puerto y no se pueden ceder espacios, todo lo contrario la fuerza pública debe recuperar aquellos que se habían perdido.



Si hablamos del Eln y las disidencias, hay que ir evaluando el proceso de paz en la medida en que haya voluntad de ambas partes, porque nosotros en la región somos los que vivimos la realidad de eso. Se deben respetar los acuerdos y que el cese de hostilidades no sea solamente de la fuerza pública y en donde no se cumpla, la autoridad debe proceder con ofensiva para recuperar la seguridad.

¿Qué opina de la inhabilidad de Tulio Gómez?

Algunos señalan que la medida la favoreció. Las inhabilidades y condiciones para participar en un proceso electoral están definidas en la ley y es un asunto de cada candidato atender y respetar; yo me centro en el papel de candidata habilitada para hacerlo, lo de los demás no es de mi competencia.

¿Piensa que Tulio Gómez le hubiera podido restar votos?

Mi único objetivo en esta campaña ha sido y será hasta el último momento, trabajar para ganarme el respaldo de los vallecaucanos. No me distraigo en mirar a mis contendores y menos, en atacarlos.

¿Qué opinión tiene sobre los asesinatos y ataques a candidatos a alcaldías y concejos en el departamento?

Estos hechos son totalmente reprochables ya que atentan contra la democracia, no podemos permitir que los grupos armados, sea cual sea su procedencia quieran intervenir en los procesos democráticos coaccionando a los electores y peor aun atentando contra quienes han decidido participar en política. Le corresponde al Estado garantizar a todos los ciudadanos su derecho a elegir y ser elegidos.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI