'A los vallecaucanos les da miedo salir a las calles': gobernadora

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reclamó el aumento del pie de fuerza para Cali y el resto del departamento para combatir la inseguridad que golpea a la ciudad y a la región.

La mandataria se mostró dispuesta a apoyar con recursos una estrategia que defina la alcaldía de Cali para intervenir las comunas y los sitios más afectados por la delincuencia en la capital del departamento. Propuso además, articular al Ejército y la Policía en los lugares más complejos que generando los hechos de violencia en Cali.



“A los caleños y vallecaucanos les da miedo salir a las calles porque existe la misma problemática de las grandes ciudades”, dijo la Gobernadora.



El Presidente y el ministro de Defensa deben estar apoyándonos acá, aumentando nuestro pie de fuerza.

“Necesitamos 1.500 policías en Cali y 800 en el Valle del Cauca. Hemos perdido 1.500 policías en los últimos tres años y eso hace que todos los controles que se deben realizar no se hagan de la manera que nosotros pensamos”, señaló la mandataria.



Entre el primero de enero y el 30 de septiembre pasado se registraron 873 homicidios en Cali, 23 casos menos que en igual periodo del 2017, según el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía. No obstante, esta ciudad tiene la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes, 33,4, mientras que Bogotá con el triple de su población, tiene una tasa de 8,5.



La unión de esfuerzos entre Policía y Ejército permitiría, según la Gobernadora, que se cumplieran algunas medidas tomadas para combatir la delincuencia, pero que no se aplican.



“Ayudaría a que pudiéramos generar la autoridad suficiente para que, por ejemplo, el parrillero hombre que está prohibido por Decreto, pero que no se cumple, se cumpla. Eso lo hemos hecho en otros municipios del Valle y han sido exitosos y hay fuerzas especiales”, señaló.



“Debemos trabajar en conjunto, unidos todos y el apoyo del Gobierno Nacional es fundamental para salir de esta problemática de inseguridad que vivimos en Cali y el Valle”, insistió en manifestar.



