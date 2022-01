La médica y exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro dio a conocer el resultado positivo tras estar en contacto con una persona contagiada por el coronavirus.



Los síntomas, hasta ahora, no son de gravedad, aunque requieren aislamiento.



"Luego de tener contacto con una persona con covid-19 decidí hacerme una prueba por prevención. Hoy recibí el diagnóstico y fue positivo", dice la exgobernadora del Valle.



En el mensaje, la líder política reporta su situación y convoca a vacunarse: "Me encuentro sin síntomas e inicio el aislamiento en mi hogar. Reitero el llamado a seguir cuidándonos y completar el esquema de vacunación".

El anuncio se presenta cuando en Cali se ha declarado un hipercontagio que se ha relacionado con la multitud de fiestas caseras o de barrio, la Feria de Cali y el título del Deportivo Cali.



Toro, quien es coordinadora del Comité de Expertos de Salud (Copesa) del Valle del Cauca, creado con la Gobernación del Valle frente a la pandemia, afrontó un primer contagio el 7 de septiembre de 2020.



"He arrojado resultado positivo, me encuentro aislada en casa, con síntomas leves. No bajemos la guardia, aunque la cuarentena haya acabado, el covid continua y la lucha sigue adelante: tapabocas, lavado de manos, autocuidado", apuntó esa vez.



El primero de noviembre pasado se reportó el segundo contagio. "Invito a las personas que han tenido Covid, a mantener los cuidados, estar alerta y ojalá repetir sus pruebas. Por segunda vez he dado positivo", escribió,



Entonces, procedía de una cumbre de presidenciables.



En julio del año pasado, Dilian Francisca Toro y sus allegados sufrieron el fallecimiento de la mamá, Bertha Toro, bajo el peso de esta pandemia

