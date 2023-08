Luego de confirmar el pasado 25 de julio su salida de la dirección del partido de ‘La U’, Dilian Francisca Toro dio inicio a su carrera por la Gobernación del Valle, cargo que ya ejerció entre 2016 y 2019.

A sus 64 años, la ‘Baronesa de Guacarí’, como la llaman algunos analistas políticos, se mantiene en la arena política para las elecciones regionales en octubre próximo donde –explican expertos– demostrará que aún mantiene su poder político no solo en el Valle del Cauca, sino también a nivel nacional.



La capacidad electoral de Toro en el Valle es enorme y basta con ver a la actual gobernadora, Clara Luz Roldán, una de sus pupilas, que ganó la contienda departamental con 945.238 votos, el 56,17 por ciento, mientras que ninguno de sus ocho rivales obtuvo siquiera el 10 por ciento del total.

Dilian Francisca Toro en la ladera de Siloé Foto: Archivo particular

De ganar, se podría hablar de un continuismo, un tercer gobierno en línea encabezado por la política vallecaucana, algo poco visto a nivel regional a excepción de la Costa Caribe con los clanes Char, Gnecco; o en el Tolima, con los Barreto.



De acuerdo con el informe ‘Precandidatos cuestionados elecciones regionales – Junio 2023’ de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Dilian Francisca Toro puso en las elecciones al Congreso de la República del 2022 a dos senadores y cuatro representantes a la Cámara, convirtiéndose en el segundo clan político más importante de país.



Nueva Generación

El consultor y estratega político Álvaro Benedetti explica que el movimiento creado por Dilian Francisca Toro conocido como ‘Nueva Generación’ es parte de un caudal electoral que viene cultivándose desde los años 90, cuando el notario tercero de Cali, su cuñado Jorge Caicedo, le dio una importante fuerza electoral que le ayudó a escalar.



“En efecto, este sería el tercer gobierno en línea de un proyecto que se ha ido consolidando con los años –explica Benedetti–. Desde entonces han sabido tejer esas alianzas en el sur y centro del Valle con políticos locales y descendientes de décadas atrás. Digamos que en relación con el movimiento ‘Nueva Generación’ y el aval de ‘La U’, estamos ad portas de un tercer periodo”.



El experto señala que esta popularidad de Toro en el Valle del Cauca se debe a un voto de estructura, lo que se conoce tradicionalmente como maquinaria política.



Dilian Francisca Toro cuenta con un tercio de los alcaldes que en estos momentos tiene el Valle del Cauca, una región de 42 municipios. Además de eso, hace cuatro años fue una aliada política de Jorge Iván Ospina en Cali, donde también cuenta con algunos “arreglos burocráticos”.



Este poder político comienza en Guacarí, centro del Valle, donde el clan político de la familia Toro le permite a Dilian Francisca comenzar su carrera política como concejala (1984 – 1988), fue alcaldesa de este municipio (1992 – 1994) con el aval del partido Liberal y el apoyo de Carlos Herney Abadía, condenado en 1998 en el marco de las investigaciones del Proceso 8.000.

Para 2002, Toro, quien es médica cirujana de la Universidad Libre de Cali especializada en medicina interna y reumatología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, fue elegida senadora por el mismo partido con un total de 71.721 votos.



El informe de la Fundación Pares resalta que fue en 2006 cuando Dilian Francisca Toro empezó a forjar su capital político.



En aquel año, la entonces senadora fue expulsada del liberalismo por apoyar la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Ahí decide hacer parte de los fundadores del partido de ‘La U’. En ese año fue la senadora más votada, además fue elegida presidenta del Senado, cargo que ocupó hasta julio de 2007.



En el Congreso estuvo hasta febrero de 2013, cuando tuvo que renunciar para enfrentar un proceso judicial por la indagación de la Corte Suprema de Justicia por presunto lavado de activos, al haber adquirido unos predios que resultaron ser del líder del Cartel del Norte del Valle Víctor Patiño Fómeque, alias La Fiera.



Durante aquel proceso, se le dictó medida de aseguramiento preventiva. Sin embargo, quedó en libertad después de pagar una fianza.



Relevancia

Luego de las destituciones de Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche, y la elección atípica de Ubéimar Delgado, el Valle del Cauca afrontaba la figura de la Ley 550 y no era un departamento que garantizara inversión o atravesara un momento de crecimiento relevante.



En ese momento aparece Dilian Francisca Toro en el panorama regional con el aval de ‘La U’. En octubre del 2015 fue elegida con el 35 por ciento de los votos como la primera mandataria del departamento.



Benedetti sostiene que una de las razones de la popularidad de Toro se debe a que su gestión le ha permitido al Valle crecer y asegurar más inversión, además de garantizar una continuidad de procesos gracias al gobierno actual de Clara Luz Roldán.



“Se ha definido una política territorial –aclara el analista–. Por ejemplo, la promoción de la visión Valle 2032, que empieza con Ubéimar, el Valle es el primer departamento con Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esa visión regional, con todo el sesgo político que pueda tener, ha garantizado que sea un foco de inversión muy importante y un departamento desarrollado. Diría que falta mucho camino, pero el Valle ha dado un salto importante, gústenos o no, seamos afines o no, ha dado un salto grande en comparación con periodos atrás”.

Dilian Francisca Toro destacó la "independencia" del partido frente al gobierno de Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo

Aunque otros académicos y expertos coinciden con el cumplimiento en la gestión de Dilian Francisca Toro y cómo esto puede influenciar en el apoyo masivo de ella o de sus candidatos, el coordinador de investigación en la Fundación Pares, Esteban Salazar, asegura que se trata de un autoritarismo subregional.



“Los clanes políticos del país son así –explica Salazar–. A nivel local son redes muy sólidas de cuotas burocráticas y grandes contratos. Es un arraigo fuerte el que tiene y lo más parecido a que voten por ella solo por su gestión es falso, se parecería más a un síndrome de Estocolmo. En estas zonas la alternancia del poder es impensable y existen alianzas con estructuras clientelistas y de gobierno que no permiten que exista una gran competencia”.



El experto señala que lo mencionado aplica de igual forma al clan Char en Barranquilla, donde se han visto grandes avances en diferentes temas.



“Son eficientes en cumplir con lo que se plantean en temas –cuenta Salazar–. Es un espejismo del ‘roba pero hace’, así haya favoritismos en contratos y otras actitudes que generen preocupación. Se trata de una captura institucional total”.



Benedetti asegura que se trata de un gobierno ceñido a la norma, que se preocupa por cumplir indicadores de resultado con base en lo que tiene que ejecutar, pero se trata también del esfuerzo mínimo de gobernar.



“Uno no encuentra mayor gestión que suponga un salto cualitativo en potenciar la marca Valle de crecer, de garantizar prosperidad social –considera Benedetti–. Mi opinión frente a su gestión es esa”.



Salazar, por su parte, sostiene que este tipo de clanes han pulido durante años sus estrategias, lo que él ha denominado como una “sofisticación de la corrupción”, un escenario en el que es cada vez más difícil encontrar vacíos en los procesos de contratación.



¿Dilian Francisca III?

Algunos analistas consideran que la presencia de Dilian Francisca Toro en la coalición del Gobierno Nacional le restaría votos ante lo mal parado que se ha visto el Pacto Histórico tanto a nivel nacional como local. No obstante, Esteban Salazar cree que son lógicas diferentes y se trata más de una oportunidad para que esta política demuestre todo su poderío regional.



“La imposibilidad del Pacto Histórico de consolidar algo fuerte a nivel regional es una oportunidad para que Dilian juegue con eso –menciona Salazar–. Ella quiere verse más fuerte, esa es su intención. En todo el país se está viendo ese fenómeno de regresar al 2015. Los Char en Barranquilla están en lo mismo, todos los clanes están enfocados en demostrar su poderío regional”.



En cuanto a sus relaciones con el poder central, Toro solo tuvo algunos reparos en cuanto a la reforma a la salud, no obstante, nunca tuvo un altercado fuerte y frontal contra el Gobierno Petro, por lo que se le considera estratégica y, señalan expertos, podría haber alianzas territoriales con el Petrismo.

En eso coincide Álvaro Benedetti, quien cree que podría haber una alianza de la centro derecha en el Valle del Cauca con el fin de hacer contra peso a la exgobernadora.



Los expertos coinciden en el emporio político que ha forjado la ‘Baronesa de Guacarí’, pues en la actualidad son ocho los alcaldes apoyados por ella y hay ya seis candidatos a las alcaldías de Tuluá, Guacarí, Sevilla, El Águila, Calima el Darién y Cartago bajo su sombra.



“Dilian no tiene contrapeso –aclara el investigador de Pares– . Clara Luz Roldán llegó con una de las votaciones más altas, ese es su poder y quiere demostrarlo de nuevo”.



En el 2008, según el informe de Pares, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar por un presunto beneficio recibido de la presión de grupos paramilitares para las elecciones en el Valle. Sin embargo, en el 2018, la Corte archivó la investigación debido a que no existían pruebas suficientes.



En la actualidad, Toro aparece demandada en 16 procesos de carácter privado y también existe un proceso abierto en la Corte Suprema.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

NACIÓN

En Twitter: @Leugim40

