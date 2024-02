'No voy a decir cuándo lo voy a terminar': Dilian F. Toro sobre el Puente de Juanchito

Este lunes se desarrolló el bloque parlamentario de Cali y el Valle del Cauca con la

participación de congresistas, concejales, autoridades locales, regionales, sector

privado y representantes de agremiaciones.



Durante esta sesión, la gobernadora Dilian Francisca Toro fue preguntada por la entrega del nuevo puente de Juanchito, cuyos retrasos, fallas en la construcción y todo tipo de inconvenientes, han hecho que esta infraestructura sea una de las más cuestionadas y controvertidas en el departamento.



"El puente lo vamos a terminar. No voy a decir cuándo lo voy a terminar porque si yo digo que lo termino en dos meses y no lo he terminado, qué problema", declaró Toro ante las preguntas de los representantes Alfredo Mondragón y Duvalier Sánchez.

Bloque Parlamentario de Cali y el Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle.

En estos momentos, la ejecución de la obra está en un 90 por ciento. Luego de que la exgobernadora Clara Luz Roldán anunciara que la obra se entregaría a finales de 2023, Toro aseguró, antes de posesionarse, que el puente estaría listo en el primer trimestre de 2024.

La ejecución contractual de las obras del nuevo Puente de Juanchito se reiniciaron el pasado 15 de enero. Las actividades habían sido suspendidas durante 16 días por petición del contratista, ya que las canteras que suministran los materiales necesarios para poder avanzar en la obra cerraron operaciones en su receso de fin de año.

La obra finalizaría en los primeros meses del 2024. Foto: Juan Pablo Rueda

Desde entonces, habitantes de la zona han reiterado que por momentos no se perciben trabajadores en la construcción, algo contrario a lo que manifiesta la gobernadora: "Estamos trabajando 24 horas, porque estoy trabajando para disminuir el tiempo", dijo.

De acuerdo con la mandataria, "vamos a terminar la calzada norte con asfalto y eso para poder dar doble vía y empezar a hacer y terminar la otra calzada y los accesos. Yo creo que hay que esperar a que se termine porque yo no puedo decirle a los contratistas que en un mes tienen que terminar cuando ya me presentaron un cronograma de ese 10 por ciento que hace falta y ese cronograma se está cumpliendo al pie de la letra".

La obra lleva más de ocho años de construcción y acarrea más de diez entregas fallidas y veedores aseguran que las continuas prórrogas y retrasos que pueden llegar a los $ 60.000 millones.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI