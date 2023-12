¿En qué consiste el Plan Cali 500 que comandará Diana Rojas en la Alcaldía de Eder?

En la rueda de prensa donde hizo pública la conformación de su gabinete para el periodo 2024-2027, el alcalde electo de Cali, Alejandro Eder, habló de uno de los mayores legados que espera dejarle a la capital del Valle cuando termine su mandato: el Plan Cali 500. Este programa será liderado por la excandidata Diana Carolina Rojas.



El propósito de este programa, que no está adscrito a la Alcaldía, será el de construir una agenda conjunta de ciudad con objetivos a largo plazo, de cara a los 500 años que cumplirá Cali en el 2036.

Panorámica de Cali. En esta ciudad está la Escuela Militar de Aviación. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Nosotros tenemos que entender para dónde vamos. Cali tiene un problema muy grande: Cali no tiene visión. Cali no sabe donde va a estar en cinco años mucho menos en 10 o 20 años", dijo Eder a los medios.



El alcalde electo señaló que este es un modelo que funciona desde hace varios años en ciudades grandes como Medellín y Barranquilla.



"En Medellín tienen un plan que se llama Medellín 2040; llevan 20 años implementándolo y ahí van avanzando. Lo que pasó en Medellín no fue casualidad, fue porque se organizaron. En Barranquilla tienen una visión a 100 años que es muy detallada. Uno de los grandes legados que yo le quiero dejar a nuestra ciudad es que tengamos esa visión de Cali", agregó Eder.

Pues bien, quien llevará la batuta de esta importante gestión será la excandidata Rojas, quien fue la sorpresa en la última contienda electoral caleña con una adhesión a la campaña del empresario que al final sumó para derrotar a Roberto Ortiz. Por eso, había bastante expectativa en la capital vallecaucana sobre el rol que la exconcejala iba a ocupar en la nueva administración.

Diana Carolina Rojas, candidata a la Alcaldía de Cali Foto: @DianaRojasCali

A partir del 1 de enero Rojas tendrá el desafío de unir las distintas visiones de ciudad que han adelantado diversos sectores académicos, empresariales y sociales. "Desde ya estamos trabajando para que entre todos tengamos la mejor visión de ciudad que se construya desde todos los sectores. Lo haremos con todos los caleños, la alcaldía, los gremios, las universidades. Reconciliarnos y avanzar como ciudad ese el camino", indicó la excandidata.



"Eso no es que se van a sentar unos tecnócratas en un cuarto a diseñar el plan y tampoco es que nos estemos inventando el agua tibia. Muchas organizaciones han hecho esa visión y también pensando en el 2036 (...) pero no hemos logrado construir una sola visión de ciudad en Cali que nos una a todos. Esa va a ser la tarea del equipo liderado por Diana Rojas", reiteró el nuevo mandatario caleño.

Alejandro Eder, candidato a la alcaldía de Cali por el movimiento revivamos Cali. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

En ese sentido, Eder subrayó que la gestión de Rojas comenzará por recoger la información ya existente y realizar talleres que involucren a toda la ciudadanía. "Yo sé que muchas personas me han expresado su nostalgia de que Cali vuelva a ser la ciudad de los años 80. Los caleños tenemos que ser conscientes que esa ciudad ya pasó, no había Internet, no habían llegado los migrantes que llegaron por distintas razones como el conflicto. Cali es una ciudad que nos la tenemos que volver a imaginar", concluyó.



De este programa se desprenderán elementos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del Plan Maestro de Servicios Públicos y de Transporte.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI