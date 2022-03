El día sin IVA en Cali transcurre sin contratiempos. Las autoridades no han reportado incidentes ni inconvenientes en esta primera jornada comercial del año.

La Policía Metropolitana de Cali, hace una serie de recomendaciones a las personas que deseen participar de este primer día sin IVA.



En primer lugar piden mantener vigentes los elementos de bioseguridad a la hora de hacer sus compras.



También recomiendan no publicar información en redes sociales, ni mucho menos claves o contraseñas o datos financieros, también verificar la seguridad de las páginas a la hora de hacer las transacciones.

​De igual manera piden a la ciudadanía no permitir ayuda de personas desconocidas a la hora de realizar alguna transacción.



"Si se va a tomar un taxi, verifica que el vehículo no lleve algún acompañante. Pídelo desde una central", indican los uniformados a través de un video.



Noticia en desarrollo...