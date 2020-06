Cierran un Alkosto al sur de Cali por el desorden de los compradores

Miles de personas madrugaron para realizar largas filas en los centros comerciales de la ciudad para aprovechar la jornada del día sin IVA, sin la medida del ‘pico y cédula’. Las aglomeraciones se vieron, sobre todo, en Jumbo de Jardín Plaza, Unicentro, La 14 y Alkosto de la avenida Pasoancho, en el sur de la ciudad.

La situación más complicada se presentó en Alkosto, donde los secretarios de Salud, Miyerlandi Torres, y de Seguridad, Carlos Rojas, anunciaron que se cerraba el acceso ante la falta de orden de los compradores.



(Le puede interesar: Con largas filas comenzó el día sin IVA en todo el país)

En el país se llevarán a cabo tres días sin IVA para reactivar la economía y, al menos en la primera jornada, no hubo restricciones por ‘pico y cédula’, toque de queda y ley seca en Cali.



Así las cosas, los ciudadanos aprovechanpara salir a comprar productos como electrodomésticos, útiles escolares, y todo lo relacionado con la vestimenta, teniendo en cuenta la variedad de descuentos.

Los ciudadanos deben seguir todas las precauciones y medidas de bioseguridad al momento de realizar las compras, como mantener la distancia de más de un metro en las filas para ingresar y pagar su compra, el uso de tapabocas, evitar contacto con otras personas y entre otras medidas sanitarias. Sin embargo, la situación en Cali y otras ciudades se salió de control.



(Lea también: Temor en Medellín por largas filas y tumultos en el día sin IVA)



Según el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la extensión del ‘Pico y Cédula’, el toque de queda y la ley seca solo estarán vigentes este viernes 19 de junio. El sábado, domingo y lunes festivo se tomarán las restricciones señaladas por la autoridad.



Ospina, además, visitó uno de los centros comerciales en el sur de Cali para verificar la apertura del día sin IVA, medida decretada por el Gobierno Nacional.

Muchas personas ya iniciaron sus compras 🛒. #AEstaHora l Nuestro alcalde @JorgeIvanOspina, hace un recorrido por uno de los centros comerciales del sur de Cali para verificar la apertura del #DíaSinIVA 💰, medida decretada por el Gobierno Nacional.#GuardianesDeVida 💙 ❤️ 💚 pic.twitter.com/m5xJQ48zdc — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) June 19, 2020

En Alkosto del sur de la ciudad, los ciudadanos no respetaron la medida de aislamiento y se aglomeraron para ingresar a los almacenes.



El secretario de Seguridad anunció temporal del lugar porque no se están tomando las medidas de bioseguridad adecuadas y no se permite el desorden en esta época de pandemia.

(Lea también: Largas 'filas virtuales' enfrentan consumidores en primer día sin IVA)



Usuarios que desean realizar sus compras a través de internet, han reportado dificultad para ingresar a las páginas de algunos almacenes.



CALI