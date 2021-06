El alumbrado navideño de 2020 en Cali costó $ 1.438 millones menos

El presupuesto del Alumbrado Navideño de Cali en 2020 fue de $10.300 millones, pero sobraron $1.438 millones.

La buena noticia la dio el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaespm), Marco Vera, quien explicó que de la ejecución del presupuesto del alumbrado “tenemos una devolución o beneficio de control fiscal por valor de $1.438 millones que le devuelve el contratista, Emcali, a la Administración Distrital”.



Vera agregó que esta devolución se da tras unas actividades de supervisión que realizó el área de Alumbrado Ornamental y Navideño de la Uaespm, en donde se demostró que no se ejecutaron todos los recursos destinados para este evento de final de año.



“Tuvimos el inconveniente de unos días que no operó la caravana, debido al orden público por la final del fútbol y la declaratoria de alerta roja por la pandemia. Adicionalmente, no se pudieron ejecutar actividades por la situación que se vivía en ese momento y esto hizo que los costos se redujeran”, dijo Vera.



Los recursos vuelven a las arcas del Distrito para ser invertidos en el proyecto de Alumbrado Navideño.



"Estos recursos vienen del impuesto del Alumbrado Público (un 10% de esos impuestos se destinan para este proyecto), entonces se devuelven a este fondo que se tiene destinado para invertirlo en las actividades de este año”, comentó el director de la Uaespm.



