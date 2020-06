Detrás del telón artístico de un padre y abuelo del teatro en Cali

“Para mí ser padre es muy significante, pero ser abuelo es más emocionante”, dijo Álvaro Arcos, quien ha sido director de Cali Teatro por 30 años.

Arcos es padre de Juliana, Felipe y Octavia; también tiene sus tres nietos de 21, 14 y 4 años, quienes son sus grandes adoraciones.



El director de Cali Teatro lleva más de 55 años en su carrera artística, tiempo en el que “he podido responder con un gran compromiso tanto a mi familia como el teatro.

El dramaturgo comparte la siguiente frase: “En casa de herrero cuchillo de palo”, pues resalta que de sus tres hijos, Octavia, la menor, ha sido la única que siguió sus mismos pasos en el mundo artístico, debido a que está dedicada a la actuación y atender con éxito la parte administrativa de Cali Teatro.



“Los otros dos hijos, Juliana y Felipe si bien no son artistas, son amantes del arte en general. Están muy pendientes del teatro, la música, exposiciones, buenas películas y literatura. Incluso, Felipe es casado con una bailarina clásica, entonces siguen ahí los lazos artísticos por la familia” mencionó Arcos.



Por motivo de la cuarentena que se vive por la pandemia del covid-19, Cali Teatro tuvo que cerrar la sala y cambiar sus planes. David Ocampo, director artístico y yerno de Álvaro, compartió la idea de seguir brindando una función al público a través de las redes sociales.



“No sabemos hasta cuánto estará cerrado, económicamente nos ha perjudicado enorme, no sabemos qué va a pasar con nosotros en un mes” dijo Arcos.



Juliana, hija de Álvaro dijo: “Mi ‘Papucho’ del alma es un hombre terco que con tesón ha logrado sus sueños superando cada obstáculo que se le ha presentado. Hombre humilde que sin darse cuenta, está dejando una gran huella y ejemplo de vida que traspasará este plano terrenal”.



Por otra parte, esta cuarentena también ha sido un espacio de reflexión, junto a su esposa, con quien lleva 45 años de matrimonio, tomó la decisión de mudarse a una pequeña casa de campo en el corregimiento de Montebello.



Dejando su casa grande en Miraflores, ahora se siente tranquilo junto a su esposa en la pequeña casa rodeada de plantas. Según él, no le alcanza el tiempo para tantas cosas, pues en estos días se ha dedicado a organizar lo del traslado, leer, escuchar música, entre otras actividades que tanto disfruta.



Ahora, sus hijos los visitan constantemente para compartir en familia.

Álvaro Arcos también es una persona activa en montajes teatrales, como el de ‘Electra’. Foto: Leonardo linares

En la escena teatral

Álvaro Arcos nació en Pasto, y tras culminar sus estudios de secundaria, ingresó a la escuela de teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes, entre los años 1964 y 1970, donde obtiene el diploma de estudios profesionales en Arte Dramático.



Arcos fue alumno de grandes maestros de la dramaturgia, como Enrique Buenaventura, Octavio Marulanda, Fernando Gonzáles Cajiao, Luis F. Pérez y Helios Fernández.