En menos de 50 días, la Policía Metropolitana de Cali esclareció los hechos alrededor del lanzamiento de una granada al Centro de Atención Inmediata en el barrio Obrero, ocurrido el pasado 22 de diciembre.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, general José Daniel Gualdrón, se realizaron 12 allanamientos en los barrios Mariano Ramos, Valle del Lili y Unión de Vivienda Popular, en Cali, así como en Ciudad Country y Paisaje de las Flores, en Jamundí.



(Lea también: Aberrante historia de niña que habría sido violada; comunidad linchó al agresor)



Las autoridades capturaron a tres personas en flagrancia y la materialización de dos capturas por orden judicial.

"Tres conocidos en el mundo delincuencial como ‘Moreno’, ‘Andrés Camarada’ y ‘Cristian’, estarían involucrados directamente en la planeación y ejecución de este ataque contra las instalaciones policiales. Se pudo comprobar su vinculación como redes de apoyo al grupo armado organizado residual ‘Jaime Martínez’, de las Farc", dijo el oficial.



(Además: Video: cruce de acusaciones de dos concejales de Cali por suerte del MIO)



En la acción policial se les incautaron dos armas de fuego, entre ellas una de fabricación checa, dos armas traumáticas, al menos, 390 cartuchos de los cuales 199 son conocidos como Five Seven o ‘mata policías’ por su poder para perforar los chalecos antibalas.



También se decomisaron más de 720 dosis de estupefacientes, elementos para la dosificación de los mismos, seis celulares y un vehículo particular acondicionado con un compartimento en las sillas traseras para ocultar la munición, son otros de los grandes resultados.



"Actividades investigativas, el análisis de más de 40 horas de video, reconocimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptaciones, permitieron ubicar a estas tres personas en el lugar de los hechos, como también sus movimientos y ubicaciones estratégicas antes, durante y después del atentado", dijo el general Gualdrón.



Los capturados, con edades entre los 19 y lo 24 años, fueron dejados a disposición de un juez de control de garantías por los presuntos delitos de terrorismo, homicidio agravado tentado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido de las fuerzas militares y tráfico de estupefacientes.



(Lea también: Imprudencia en dos ruedas: motociclista realizó acrobacia en vía Cali - Jamundí)



A cuatro de ellos les fue dictada medida de aseguramiento intramural y otro fue dejado en libertad, pero continuará vinculado a la investigación.



"Cabe resaltar que gracias a la rápida acción de las patrullas del cuadrante y de la funcionaria que se encontraba de servicio en el momento del ataque, fue posible la captura de quien habría realizado el lanzamiento del artefacto explosivo, una persona de 19 años con el alias de ‘Adrián’", expresó el general.



CALI