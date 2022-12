'Mujeres escort', como se conoce a quienes sirven como acompañantes, o pasajeras que usaron servicios de 'mototaxistas', según las autoridades, figuran entre las víctimas de un joven que fue detenido tras un seguimiento a denuncias similares desde comienzos de este año en Cali.



Al hombre le indagan por 14 noticias criminales con cargos de secuestro, robo y extorsión atribuidos al 'violador de las perlas'. Capturado no aceptó cargos.

Hace seis meses, investigadores de distintos organismos de seguridad empezaron a notar la similitud de algunas denuncias de mujeres sobre un joven en moto.



A unas las había contactado a través de plataformas virtuales, en redes, porque se desempeñan como 'scotter', al ser acompañantes. Ellas tomarían confianza porque el presunto cliente realizaba pagos por adelantado.



"Después de citarlas las transportaba contra su voluntad hasta cañaduzales a las afueras de la ciudad. Una vez allí las ultrajaba, cometía el acceso carnal violento, les hurtaba dinero y objetos de valor, pero no satisfecho con estos actos atroces, contactaba a los familiares exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra sus vidas e integridad física", afirmó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel José Daniel Gualdrón.(Le puede interesar: Inseguridad: en vía pública asaltaron al Secretario de Seguridad de Buenaventura)

"Las exigencias oscilarían entre los 500 mil y cuatro millones de pesos. Quien no cumplía, comprometía su vida, porque el agresor les aseguraba conocer sus viviendas y actividades cotidianas. Sin embargo, esta no sería la única forma de acceder a sus víctimas, ya que se conocen tres denuncias en las que el implicado ofrecía servicios de transporte en motocicleta en las vías de salida hacia municipios vecinos", señala el reporte.



Otras denunciantes contaron que las abordó un hombre en motocicleta que les ofrecía el transporte en la modalidad conocida como 'motorratón'.



En los análisis entre las Policía Judicial de la Policía Metropolitana Santiago de Cali y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con el Gaula, se detallaron más de una docena de situaciones similares.



La directora de Fiscalías en Cali, Sandra González, dijo que tras recoger evidencias y material probatorio recaudado, un fiscal especializado judicializó a quien era conocido como ‘El violador de las perlas’ por abusos a 11 mujeres y extorsión a otras dos.



La orden de captura, por 14 noticias criminales, fue dictada contra el hombre de 20 años por lo que se llegó en diligencia de registro y allanamiento al barrio Laureano Gómez, oriente de Cali, donde "fueron halladas las pertenencias de las víctimas y el arma cortopunzante que al parecer utilizaba para intimidarlas".



Los cargos fueron por secuestro, acceso carnal violento, hurtos y extorsiones. Se cree que habría comenzado los ataques en el mes de enero, fecha que manifiesta la primera denunciante.



El hombre, fue dejado a disposición de la autoridad competente que le impuso medida de aseguramiento intramural por los delitos de secuestro agravado en concurso con acceso carnal violento, hurto y extorsión.



Las autoridades invitaron a quienes se consideren víctimas a denunciar los hechos de afectación a su integridad.



La Institución continuará atenta a los requerimientos de la ciudadanía e invita a la comunidad a que aporte información que contribuya a derribar los flagelos de la delincuencia. Para tal fin se pueden comunicar al celular 3116253670, la línea de emergencia 123 o 156 de la Red de Cooperantes, donde profesionales de Policía garantizan completa confidencialidad.

