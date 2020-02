Un menor de edad es el presunto homicida de hincha del América

El secretario de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali, Carlos Alberto Rojas, reveló a este medio que se está investigando si el hecho en el que perdió la vida Andrés Carvajal Escobar, de 27 años, se originó en un enfrentamiento entre barras bravas o una confrontación entre integrantes de pandillas. Lo cierto, hasta ahora, es que, según Rojas, quien apuñaló de muerte al hincha es menor de edad.



La agresión al hincha quedó registrada en un video, que permitió la aprehensión de los presuntos responsables del crimen.

El funcionario informó que de los nueve capturados en el transcurso de la tarde y en la noche de ayer en el estadio Palmaseca, en Palmira, donde se jugó el partido entre Deportivo Cali y América, cinco quedaron en libertad y cuatro quedaron detenidos.



“Por información misma que se gestionó al interior de estos grupos, se identificaron claramente los presuntos responsables. Estos se habían desplazado al estadio para tratar de mimetizarse en el partido. La Policía actuó y los capturó. Esos cuatro, según me informa la Policía, son los que están en el video. Y uno de ellos, que es el menor de edad, es el que propinó la puñalada al joven que falleció”, afirmó Rojas.

Video Confirman la captura de presuntos asesinos de hincha del América

Los cuatro capturados, explicó Rojas, no son miembros de una misma barra. De hecho, uno de ellos no está metido de lleno en esos grupos. Además, el hincha fallecido no era conocido de sus agresores.



Este domingo las autoridades avanzan en las diligencias de judicialización de los cuatro capturados y se prepara la presentación de los mismos, mañana lunes, ante un juez de control de garantías en audiencia de legalización de captura, solicitud de medida de aseguramiento e imputación de cargos. En el caso del menor de edad, esa audiencia se hará en un juzgado diferente, para menores de edad.



Cali