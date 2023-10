Avioneta que se estrelló en barrio de Cali volaba en círculos; buscaba dónde aterrizar

Un estruendo y luego una explosión estremecieron la calle 26 entre carreras 7 y 8, en el barrio Jorge Isaacs, en el nororiente de Cali. Luego, peatones y conductores en esa zona vieron el fuego que se desprendía de la avioneta Lancair – CIAC - T90 Calima con matrícula FAC 2448.

El reloj había marcado las 7:15 a. m. de este 3 de octubre. La nave había partido en las primeras horas desde la pista de la Base donde funciona la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.



Esta es la avioneta que se estrelló en zona urbana de Cali. Foto: Archivo particular

En la aeronave se desplazaba el instructor de vuelo, el capitán Hánner Sánchez Mora, del curso 85 de la FAC, con más de 10 años de experiencia. Había sido primer oficial de la aeronave ER-145 de Satena. Estaba casado y no tenía hijos. En la avioneta lo acompañaba el cadete Juan David Díaz Solano. Este último era del curso 97.



El vuelo había alcanzado una altura de 3.200 pies. Al parecer, la nave venía presentando problemas técnicos.



Accidente de avioneta en Cali Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

La aplicación de monitoreo Flightware arrojó que el capitán Sánchez había dado más de 20 vueltas en el espacio aéreo del centro de Cali.



Las primeras informaciones dentro de la investigación que en la Fuerza Aérea abrieron, así como otras autoridades para precisar las causas del siniestro indicaron que el capitán Sánchez estaba buscando un sitio abierto para aterrizar.

Piloto que murió en accidente de avioneta en Cali. Foto: Tomada de Facebook

Luego, la avioneta se precipitó a tierra, a una velocidad de 89 kilómetros por hora. Se estrelló contra un parque en el barrio Jorge Isaacs, en el nororiente de Cali y el cual está ubicado a 32 cuadras de la Base Aérea. No hubo ciudadanos o vecinos heridos en este sector residencial, y donde también funcionan empresas y bodegas.



Lugar del accidente de la avioneta en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Hubo tal conmoción, desespero y gritos que miembros de la comunidad buscaron ayudar a rescatar a los ocupantes de la aeronave.



Pero el capitán Sánchez falleció en el lugar, mientras el cadete Días Solano fue llevado a la clínica Nuestra Señora de los Remedios, en el norte caleño. Allí fue sometido a cirugía, debido a fracturas en sus extremidades. También tiene graves quemaduras por el incendio. Según la clínica, está muy crítico.

La calle se acordonó para recopilar material probatorio en investigación del accidente de la avioneta en Cali

El secretario de Seguridad y Justicia de la alcaldía de Cali, Jimmy Dranguet, reiteró desde el lugar de los hechos que no se registraron civiles afectados y que se acordonó la zona para realizar el peritaje de rigor y esclarecer la causa del accidente, al tiempo que solicitó a la ciudadanía no ingresar al parque principal del barrio Jorge Isaacs ni a sus inmediaciones.



Además pidió a la población atender instrucciones para no intervenir en el material probatorio.



CALI