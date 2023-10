Indignación por despiadado maltrato a un perro: lo torturaron y le amputaron la cola

Hay dolor y rechazo por las torturas a las que un cachorro de 6 meses fue sometido en Jamundí, municipio del sur del Valle del Cauca.

El animalito se llama Ovito y es un husky siberiano que estuvo perdido desde el pasado 20 de septiembre.

El animalito se llama Ovito y es un husky siberiano que estuvo perdido desde el pasado 20 de septiembre

Él es Ovito, el perrito que fue torturado. Foto: Archivo particular

Sus dueños lo vieron la última vez cuando salió de la vivienda donde residen, en el sector Bonanza, de Jamundí.



La dueña del cachorro, Natalia Vidal, dijo que nadie daba razón de su mascota y el alma de su hogar hasta que vecinos alertaron que lo habían visto, pero estaba muy malherido.



Le habían cercenado la cola. Sus agresores le dejaron la vértebra expuesta por lo que la herida estaba infectada.



Además tenía golpes en el cuerpo. El animalito se muestra nervioso, dijo el veterinario que atendió este caso de vejámenes contra un animal, considerado por la ley un ser sintiente que debe ser protegido.



El veterinario realizó una caudectomía, es decir, una intervención quirúrgica en la cola ante la grave amputación que Ovito sufrió de manera cruel.



Los dueños del cachorro señalaron que se mantiene muy nervioso y casi no duerme.



Las autoridades buscan a los responsables de este maltrato animal despiadado, el segundo caso en una semana, en el departamento.



El primero fue el de un adolescente que hirió con puñal al perro de su casa, luego de una discusión familiar. El caso ocurrió en el barrio Nueva Floresta de Cali, donde el menor se desquitó con el animal que tuvo múltiples heridas con el arma cortopunzante.



Este canino fue llevado al Centro de Bienestar Animal, donde las autoridades buscan definir qué lugar es el conveniente para preservar su vida.



En 2015, un perro criollo fue hallado muerto en un canal de aguas con una herida con arma cortante.



"El perrito se nos perdió y apareció a orillas del caño. Un muchacho del sector dijo que lo había quemado porque un carro lo había atropellado. Pero cuando fuimos a ver el perro tenía una herida debajo del hombro, no lo cogió un carro, sino que él lo había apuñalado e intentó quemarlo para que no lo reconociéramos", dijo en ese momento, - Ever Ussa, dueño del perro, a Noticias Caracol.



En cuanto a los autores de las torturas contra Ovito, la Policía sigue buscándolos para capturarlos.



Quien maltrate a un animal doméstico, silvestre o exótico, causándole daños que pongan en riesgo su salud, incurrirá en una pena de prisión de uno a tres años. Además, puede ser multado hasta por 60 salarios mínimos mensuales vigentes. La ley 1774 del 6 de enero de 2020 dispone, además, los agravantes de esta conducta y sus respectivas sanciones.



De acuerdo con la norma, estos son los principios de protección y bienestar que deben garantizarse a un animal:



Que no sufran hambre ni sed



Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor



Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido



Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés



Que puedan manifestar su comportamiento natural



CALI