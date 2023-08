En los tiempos sin Internet, ni celular, cuando noticia se rebuscaba en las calles y la estación de Policía en Fray Damián en Cali, Hernando Patiño Collazos decidió seguir una pasión que era informar cuando su padre conocido como 'Jet' Patiño era conductor de la cadena Todelar.



Participó en equipos líderes gracias a sus fuentes y correrías en la noticia judicial.

En los años 70 y 80, la radio era el medio, al lado de la prensa, que predominaba ante una televisión en crecimiento.



Hernando Patiño Collazos Junior empezaba a forjarse como reportero judicial en la radio del Valle del Cauca, en la universidad de la vida, como dicen los colegas de esa época de empirismo.



Su padre, Hernando Patiño, conocido como 'El Jet', por sis correrías de radio en Vueltas a Colombia.



De allí, Hernando Patiño Collazos empezó a heredar una pasión por hacer parte de la vida radial.

Hernando 'El Jet' Patiño y su hijo Hernando Patgiño Collazos. Foto: Archivo particular

En Radio Súper, Todelar, Caracol, Colmundo Radio y Grupo Radial Colombiano tienen historias alrededor de ese hombre amable, humilde y dedicado tras noticias en los comandos de Policía o estaciones, donde se surtía el BIP (Boletín Informativo Policial). Alcanzó a estar en estos años de multimedia.



'Patiñito' empezaba a sufrir una carga que lo afectó años largos en la vida laboral. Contaba que a los 13 años, un pariente decidió darle cerveza y no sabia que se iniciaba la historia de un 'bebedor'.



"Yo soy un milagro de Dios. En el problema del alcohol y luego de las drogas pasé gran parte de mi vida. Lo del alcoholismo fue más largo, porque en las drogas caí, digamos, ya viejo", le confesó a la comunicadora Carmenza Libreros, en una entrevista en Tardes del Sol, en el canal Telepacífico.

Recordaba que entre 1986 y 1987, cuando trabajaba en radio, pasaba momentos críticos y llegó a dormir en la Terminal de Transportes de Cali, porque le daba pena llegar a su casa donde estaban sus padres y hermanos.



"Mi papá creía que era solo el alcohol y le pedía a mi Dios que más bien me muriera antes de verme así", le contó Patiño a 'Menchis' Libreros.



El día que tocó fondo fue en 1992 cuando murió la mamá en Venezuela porque estaba enguayabado y un lotero le preguntó que si no sabía lo de la madre. No tenía un peso en el bolsillo ni empleo para esos momentos amargos.



Entendió que no podía volver a tomar. Un amigo de infancia en Cali, al que llegó a eludir porque lo quería llevar a un tratamiento, le insistió y lo acercó a los Alcohólicos Anónimos. La vida cambió porque reconoció sus adicciones.



En el camino encontró a Carmen Cortés, la mujer que le ayudó a salir de esos trances. Decía que ella no lo dejó morir en los vicios. La muerte de ella fue un golpe en febrero pasado.



"Quiero en estos momentos agradecer con toda mi alma, al puñado de familiares, amigos, conocidos y a todos los que me manifestaron su solidaridad por uno de los golpes más duro que ha recibido mi corazón en toda mi existencia: por la partida a la eternidad de mi negra adorada, Carmen Cortés, paz en su tumba. Un abrazo para todos y mil gracias", escribió.



Patiño no se pudo reponer de ese dolor hasta su muerte el pasado fin de semana.



"Aprendí a dejar atrás el pasado. Nada puede cambiar lo que pasó, pero yo puedo cambiar cómo me afecta. Es bueno no tener más carga sobre mis hombros", era uno de sus mensajes en redes.



De esos días de bares recordaba, en redes, canciones como "...Quiero estar al lado de ella, para decirle que es bella Para decirle que nunca podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti Sin saber cómo estarás...Solo sé que yo te quiero Con una intensa pasión Y que mi más grande anhelo Es que no olvides mi corazón".



O una del grupo Los Golpes que dice: "Pasarán los días, pasarán los años, muchas ilusiones, otras despedidas pero a tí olvidarte, nunca".

Como diría Blades: "Se nos mudo al otro barrio"Hernando Patiño Collazos.

Falleció un amigo ,un reportero y redactor de raza.Que enseñaba.Con olfato periodístico envidiable.Solidario.

Dios lo tenga en su Gloria. pic.twitter.com/cWRj5NnsiQ — Dario Gomez Perlaza (@dargope) August 20, 2023

Hernando, triste noticia la que hemos recibido el grupo de amigos de Radio Súper Cali. Dios hizo su voluntad en ti. Gracias por esos momentos compartidos, tu cariño y alegría, la recordaremos siempre FACEBOOK

TWITTER

Janeth Mera Agredo escribió en memoria del periodista: "Hernando, triste noticia la que hemos recibido el grupo de amigos de Radio Súper de Cali. Dios hizo su voluntad en ti. Gracias por todos esos momentos compartidos, tu cariño y alegría, la recordaremos siempre. Hoy, estás ante la divinidad de Nuestro Creador y gozarás de la paz que tanto anhelabas. Te quedas en nuestros corazones. Bendiciones nuestro buen amigo y compañero de labor".



Patiño estaba orgulloso de algunos reconocimientos como del Concejo de Cali, pero siempre decía que era un sencillo reportero de la calle.

El colega Efraín Bonilla Acosta escribe: "Cristo venció la muerte. Hoy celebrando la Asunción un amigo se nos fue. Paz a la tumba de Hernando Patiño Collazos. A nosotros nos ronda el misterio de la muerte. Sólo se dice: El que muere va a la vida eterna. Patiño fue un periodista hecho a pulso. Graduado en la U.de la vida. Generación de los 70 . Es decir periodismo con las uñas. Su padre fue Hernando 'El Jet' Patiño, conductor del radioguía de Todelar. El apodo se lo ganó en las vueltas a Colombia. “Bueno Patiño Jr. Cuando un amigo se va queda un árbol caído “.



José Celio Prado Arroyo apuntó: "Gracias por hacer parte de las anécdotas de vida y brindar ánimo y enseñanzas en tiempos difíciles de la radio. Un gran amigo".

