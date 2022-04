La tasa de desempleo en Cali - Área Metropolitana, es decir, Cali y Jumbo, continúa cediendo.

Con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), el programa Cali Cómo Vamos analizó el comportamiento de la generación de empleo y concluyó que la tasa de desempleo en Cali A.M. fue de 12,8%, dato inferior al promedio nacional (12,9%), a las 13 principales áreas metropolitanas (13,0%) y al registrado en Bogotá (14,2%) y Barranquilla A.M. (13,1%).



En el trimestre diciembre de 2021 - febrero de 2022, el número de ocupados en Cali A.M. fue de 1,013 millones de personas. En ese mismo periodo, cerca de 149.000 personas se encontraban desempleados.



Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo el ‘lunar’ en la reactivación económica en Cali A.M. Con respecto a la proporción de la población ocupada informal en Cali A.M., el dato registrado fue de 45,3% siendo este 22,2 puntos porcentuales superior al de Bogotá (33,1%), la ciudad con la menor incidencia de la informalidad en el empleo.



La tasa de desempleo de la juventud (15 a 28 años) de Cali A.M. tiene mejores resultados que el resto del país. Fue de 18,8% entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, dato inferior al de ciudades como Barranquilla A.M (24,9%) y Bogotá (22,7%) y similar al de Medellín (18,7%).



En cuanto a los sectores económicos en los que más laboran los habitantes de Cali A.M., el análisis concluyó que entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, poco más de la mitad de los empleados en Cali A.M. se desempeñaban en tres ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (21,9%), industrias manufactureras (15,2%) y la administración pública y defensa, educación y atención en salud (14,3%). El comercio aportó unp1 de cada 5 empleos en Cali A.M.



En el trimestre diciembre de 2021 y febrero 2022, cerca de 9 de cada 10 empleados en Cali, eran empleados particulares o trabajadores independientes.

