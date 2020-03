Desde lunes 9 de marzo se aplican beneficios en ‘papayazo tributario’

En segundo debate, el proyecto de Acuerdo 007 del ‘papayazo tributario’ fue aprobado por el Concejo. Se espera que el alcalde Jorge Iván Ospina lo sancione este viernes, para que los beneficios se apliquen desde el próximo lunes.

Aunque la votación fue unánime para la aprobación del ‘papayazo’, hubo cuestionamientos al artículo 4 con tres votos negativos de los concejales Fernando Tamayo, Roberto Ortiz y Diana Rojas.



“Apoyé el proyecto, pero no acompañé el artículo 4 porque tengo conceptos de la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda que dice que las obligaciones tributarias no pueden estar incluidas en el ‘papayazo’, es decir, los intereses del ICA, megaobras y predial, entre otros. Me preocupa que el proyecto sea demandado y se caiga”, expresó Tamayo.



La ponencia del proyecto estuvo a cargo de los concejales Audry María Toro y Henry Peláez, quienes aseguraron que el Acuerdo es distinto al que se desarrolló el año pasado. “Nos permite la seguridad y tranquilidad tanto en lo jurídico, como en lo técnico”, dijo Peláez.



Según explicó Toro, desde el primero de marzo se habilitó a los ciudadanos la consulta de las deudas y hasta el 31 de mayo se aplicará un descuento del 70 por ciento en los intereses de mora, para los contribuyentes que adeuden vigencias anteriores de los impuestos tributarios y no tributarios.

El descuento del 60 por ciento se aplicará desde el 1 de junio y hasta el 30 de julio; mientras que el del 40 por ciento se aplicará desde el 1 de agosto y hasta el 31 de octubre.



Peláez explicó que “todo el que adeude vigencias anteriores (de 2019 hacia atrás) podrá escoger la vigencia a pagar. A manera de ejemplo, el contribuyente puede adeudar seis vigencias y escoger el año o vigencia a pagar y el descuento dependerá de la fecha en la que cancele”.



El cabildante Peláez anotó que “si el contribuyente tiene demandas ante el Contencioso, podrá hacer uso de un descuento del 80 por ciento o del 50 por ciento, dependiente de la fecha en que realice las conciliaciones”.



La concejal Diana Rojas propuso que el descuento del 70 por ciento se extendiera hasta julio, para aprovechar pagos de prima, pero no se aprobó.