Desde el Concejo piden revisar tabla que fija el predial

El avalúo catastral de toda la ciudad de Cali pasó de 54,5 billones de pesos a 65,8 billones. Hacienda Municipal incorporó 8,5 millones de metros cuadrados de construcción en la base catastral que equivalen a 14.942 predios nuevos, y de paso, reajustó los avalúos, de donde se deriva el cobro del impuesto predial.

Para el presidente del Concejo, Fernando Tamayo, es posible que en la ciudad se presente una burbuja inmobiliaria, en especial en las comunas 2, 17 y 19, donde se registraron los mayores aumentos en el valor de la tierra.



Los concejales le pidieron a Hacienda revisar la tabla que modifica los límites para el incremento del predial.

Fernando Tamayo, presidente del Concejo de Cali Foto: Archivo particular



“Casas que de 57 millones de pesos pasaron a valer 90 millones por el aumento de la tierra y la gente sin empleo para pagar el predial”, señaló la concejal del Polo, Patricia Molina.



“No todas las personas están pensando vender su casa, muchos tienen una vivienda para vivir en ella, no para negociarla. Se debería tener en cuenta las variables socioeconómicas de la población en los incrementos de los impuestos”, dijo el concejal liberal Fernando Pinilla.



De los 664.000 predios existentes en el municipio, Hacienda Municipal tomó una muestra de 108.000, es decir, el 17 por ciento del total, y de esos 108.000 predios, en el 80 por ciento de los casos sus propietarios permitieron las visitas al interior del inmueble.



La concejal liberal Clementina Vélez calificó la metodología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como infame e inhumana.



“Lo que puede pasar y lo hemos visto con el papayazo tributario es que la gente no pueda cancelar su obligación y se termine incrementando la cartera del municipio”, señaló la concejal Molina.



La cartera morosa por concepto del predial asciende a 1,5 billones de pesos, con el ‘papayazo tributario’, que está vigente, la municipalidad espera recaudar unos 65.839 millones. Un billón de pesos esa cartera morosa está concentrada en las comunas 2, 17 y 19, seguidas de las comunas 22, 6, 3 y 5.



La concejal Audry Toro, partido de la U, aseguró que desde el Concejo se solicitará el cambio en la tabla de los límites para incrementar el impuesto predial.



La directora de Hacienda, Patricia Fernández, dijo que este año se hará la actualización del Estatuto Tributario, para atender las directrices de la Ley de Financiamiento, y que en ese proyecto de acuerdo se podrán modificar los límites para el incremento del predial.



El Concejo también le solicitó a Hacienda disponer de personal idóneo para atender los reclamos de quienes estén inconformes con el nuevo avalúo catastral.



Aunque las facturas del predial no llegarán hasta marzo, hasta ahora se han presentado 100 quejas. Quienes estén inconformes con su avalúo pueden acercarse a Catastro a pedir la revisión, ahí les explicarán por qué el aumento y, si es preciso, se les programará una nueva visita al predio.