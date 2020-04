Desde Cali, 200 venezolanos regresan a su país para pasar cuarentena

“Somos siete en la familia y este sábado viajamos en bus. Pasamos 14 meses aquí, pero es mejor cuidarse en casa”, decía uno de los 200 venezolanos que emprenden este martes el regreso a su país.



Portaba el brazalete que representa una revisión de su estado de salud. El viaje, en buses, hasta Cúcuta, en la frontera, fue gestionado por la Alcaldía, con el apoyo de Migración Colombia, la Cancillería y el Ministerio de Defensa.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que hubiera preferido que fuera por vía aérea, pero no se logró.

La secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, mencionó que se ha priorizado a familias completas con niños, mujeres gestantes y toda población vulnerable. "Nos quedan faltando muchos más, pero estamos priorizando a los que venían del sur del país y que hoy no tenemos cómo atenderlos, porque a la capacidad institucional la está superando la demanda”, anotó.



El tamizaje lo asumió la Secretaría de Salud de Cali, que se encarga de revisar el estado de cada persona, lo que constará en un certificado y enmarcado en un protocolo de salida y del retorno. El examen podría significar que algunas personas no puedan viajar si no pasan la revisión.



A partir del tamizaje exigido por Migración Colombia, cada viajero ocupará una silla en los 10 buses disponibles. Esto significa que si hay capacidad para 40 personas solo viajarán 20. La secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, dijo que se trató así de proteger la salud de todos los pasajeros.



"En este viaje se tiene en cuenta que la familia esté completa, integrada por padre, madre e hijos. “Esta es una acción humanitaria que busca la reunificación familiar”, dijo la funcionaria.

Están pendientes los temas presupuestales y los turnos que otorgue Migración Colombia para aquellos venezolanos que están en lista de espera y siguen en Cali.

Luis Medina dijo que “llevamos 20 días durmiendo en los alrededores de la alcaldía y no están teniendo en cuenta a quienes hemos esperado una alternativa para volver”.



La alcaldía señaló que se acordó con la Presidencia una priorización de los grupos familiares y de quienes pernoctaban en estos espacios públicos del Centro Centro Administrativo Municipal (Cam), pero la idea es seguir trabajando para tener nuevos turnos a Venezuela de retorno con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa.