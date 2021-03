Descubren usuario y firmas falsas en permisos de uso de suelo en Cali

Las denuncias se relacionan con documentos falsos enviados a ciudadanos en respuesta a solicitudes, en los que se falsificaron firmas de funcionarios o de contratistas.



"Hemos identificado irregularidades y tomamos decisiones al desvincular a unas personas de esos trámites y se ha fortalecido la cadena de custodia del Archivo de Planeación", dijo Barreras.



( Le puede interesar: 'Poderosos ofrecen por matarme', dice Obispo de Buenaventura )

Los primeros indicios sobre posibles irregularidades se dieron ante la circulación de permisos de usos de suelo fuera de ilegalidad. Entre las observaciones se detectaron firmas fraudulentas.



En el proceso se han detectado posibles actos fuera de la legalidad en 11 de los permisos, dijo el director de Planeación, Roy Alejandro Barreras Cortés.



También se recibieron quejas, una de ellas anónima, en las que se denuncian anomalías en los trámites de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico.

Nuestro director denuncia irregularidades dentro de los procesos de nuestro organismo.



Conéctate con nosotros📲🙌https://t.co/TSCgyREtIe — Planeación Municipal (@DAPMCali) March 2, 2021

"Hemos identificado 11 copias de uso de suelo anteriores al 2014, que estaban en el Archivo de Planeación y que fueron alteradas para aparentar que fuesen válidas bajo la norma actual", dijo el Director de Planeación.



Para alterar esos documentos se usó la firma de la jefe de de Gestión Documental y se buscó dejarlos con vigencia jurídica, pero no corresponden a la normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014.



"Para el fraude se creó un usuario de la plataforma de gestión documental a nombre de una funcionaria que no tiene manejo ni figura entre los encargados de esos trámites. Acudimos a la Fiscalía para que se investigue la situación. Les repetimos a los ciudadanos que los usos del suelo no otorgan permisos".

Usos del suelo en Cali comenzaron a expedirse a través de internet http://t.co/0vXAozJomw http://t.co/hdk6JJG0Yj — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) February 23, 2015

Los casos corresponden a usos de suelo en sectores urbanos. Ante la Fiscalía se ha denunciado falsedad en documento.



Claudia Posso Gómez, jefe de Apóyo a la Unidad de Gestión Admninistrativa de Planeación, dijo que "hemos estado interviniendo el trámite de usos de suelo con miras a la mejora y transparencia de los procesos. Se han encontrado 11 copias en las que se ha usado falsamente mi firma digital y la del coordinador de Archivo,. Esos documentos son copias de uso de suelo viejos y cuya existencia está en el Archivo a mi cargo. Al expedirlas, siempre dejamos constancias sobre que no concecen derechos porque son de norma anterior. En esta alteración documental se expresa que sí los conceden".



Barreras dijo que para garantizar la transparencia de los trámites se han tomado medidas preventivas y correctivas. "Los conceptos de uso de suelo, que se expiden en forma gratuita y por vía electrónica, no otorgan derechos, sino que se materializan cuando se tramita una licencia", precisó.



( Puede leer, además: Video: En su primer día de trabajo robó hogar de animales abandonados )

A ello se le suman unos avances en la automatización de procesos y seguimientos a documentación expedida en la dependencia.



De acuerdo con el funcionario, también "se ha diseñado un plan de mejoramiento, en articulación con organismos y autoridades competentes para el trámite efectivo, oportuno y transparente de las solicitudes de los ciudadanos".



Dijo que "aprovechamos para recordarles a los ciudadanos que denuncien si alguien de la Dirección de Planeación les hace exigencias indebidas, pide dinero a cambio de expedir uno de estos conceptos o trámites, nos lo hagan saber para acudir a las autoridades"



En ese sentido, Barreras solicitó a los ciudadanos que realizan sus trámites en la Dirección de Planeación, denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad al interior de esa dependencia del Distrito de Cali.Lea más noticias de Colombia:

El ‘Súper Agente’ Bonilla y su labor con la comunidad en Buenaventura

Dura reacción del alcalde de Cali ante posible regreso del glifosato