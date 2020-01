Descontento por retrasos en las obras del centro de Armenia

Aunque las obras de rehabilitación vial que se ejecutan en la carrera 19, en el centro de Armenia, debieron ser entregadas hace meses, al parecer tendrán más retrasos y solo estarían terminadas en junio próximo, como lo dio a conocer el nuevo alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos.

Las obras que son ejecutadas a través de la empresa Amable, han tenido tantas demoras que incluso el mandatario reveló luego del primer comité de obra municipal: “Este no ha sido un proceso fácil, ha tenido muchas suspensiones, la falta de coordinación ha hecho que el mismo contratista no pudiera cumplir a manera cabal, pero me parece que los armenios vamos a contar con una muy buena avenida en la carrera 19’’.



El alcalde también afirmó que “vemos una disposición del contratista, y de nuestras entidades (EPA, Planeación Municipal y Secretaría de Infraestructura) para poder empezar a trabajar de una forma más armónica, porque de acuerdo a toda la explicación que nos ha dado el contratista hemos visto que se han tenido fallas de parte y parte”.

Aunque el gremio de los comerciantes ha expresado en varias ocasiones que está de acuerdo con la realización de las obras, ha sentado una posición de rechazo frente a los retrasos que han generado grandes pérdidas.



“Las vías y las reparaciones están bienvenidas, no tenemos una sola queja de eso, lo difícil siempre son las demoras por ejemplo en la carrera 19 y lo digo con toda franqueza, es un atrevimiento con los comerciantes y la ciudad toda la demora y la falta muchas veces de coordinación que han tenido. Ha habido mucha demora y mucho perjuicio para los comerciantes”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada Reveis.



Gustavo Patiño, comerciante de la zona, manifestó que los encargados de las obras faltaron a la promesa de que concluían estos trabajos en diciembre o enero “pero ahora hasta junio, quiere decir que vamos a seguir perjudicados, seis meses más con reducción en ventas, pérdida de clientela y dificultad para las entregas de los proveedores, esto es inaceptable”.



Pese a las quejas y el descontento de los comerciantes, el gerente de la empresa Amable, Jesús Antonio Niño, quien incluso fue ratificado en el cargo por el nuevo alcalde de la ciudad, señaló que los recursos están garantizados y que las obras se podrían tener para antes de junio.



“Aspiramos a abrir el carril mixto el 15 de enero, y esperamos terminar la obra, Dios mediante, en el mes de abril, aunque tenemos plazo hasta junio. Hicimos un balance con el señor alcalde y otras entidades para que mediante la coordinación de él podamos concluir todas las obras y dejarle a la ciudad una carrera 19 para los próximos 30 años”.



Según Amable, estas obras avanzan en un 85 por ciento. También se conoció que tendrán un plan de contingencia vial para la zona durante la realización del Torneo Preolímpico de Fútbol 2020, que se llevará a cabo entre el 18 de enero y 9 de febrero en Armenia, Bucaramanga y Pereira.



De otro lado, el alcalde Ríos señaló que también tendrá que gestionar recursos adicionales “porque nos dimos cuenta que hay unas obras de intervención por parte de Empresas Públicas de Armenia (EPA) y Secretaría de Infraestructura, que debemos hacerlas en el menor tiempo posible y a las cuales les debemos dar celeridad para que el contratista pueda terminar las obras”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO - ARMENIA