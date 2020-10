¿Dónde está Narly, una caucana cuya expareja fue hallado muerto?

Narly Gómez Jiménez tiene 26 años y fue vista por última vez, el pasado 27 de enero. Ese día salió con su hija de 4 años a realizar diligencias de matrícula en zona rural de Popayán y luego, supuestamente, iba a encontrarse con su hermano, pero nunca llegó.

Tras una lucha incansable de sus familiares para dar con su paradero, pudieron saber que la última persona con quien fue vista fue su expareja.



Yarlin Gómez, hermana de la víctima, narró que a principios de este año, tuvieron que llevarse a Narly a La Sierra, Cauca, de donde es oriunda, para protegerla de presuntos maltratos conyugales.



(Le puede interesar: Conmoción en Cali por asesinato de una mujer embarazada)



La familiar dijo que su hermana había denunciado en diciembre de 2019 esta violencia por parte de un soldado profesional.



(Lea también: Repudio y dolor en Nariño por el asesinato de una niña de 9 años)



En ese entonces, la Fiscalía no adoptó ninguna medida y tampoco fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal.



“Es preciso tener en cuenta que Narly hace una denuncia en la que expone todos los hechos de violencia que había padecido por su expareja, de la cual se había separado en el mes de marzo de 2019. El 16 de diciembre de ese mismo año, ella interpone una denuncia penal, en la cual señala abuso sexual, transmisión de enfermedades, maltrato físico, amenazas de muerte y la Fiscalía ni siquiera optó una medida de protección policiva que es la que se ordena en este tipo de casos”, explicó Sofía López, abogada de la Corporación Justicia y Dignidad.



Cuando la hoy desaparecida se encontraba en su tierra natal, recibió una llamada del excónyuge, quien le habría exigido que se fuera para Popayán, porque quería ver a su hija. En ese encuentro, la mujer denunció que volvió a ser agredida, al parecer, por negarse a tener relaciones sexuales con él y a entregar las escrituras de la casa que habían adquirido juntos.



En una cámara de seguridad quedó grabada la imagen de Narly y de su hija saliendo del colegio ese 27 enero. Vestía blusa blanca y pantalón azul.



Según la familia, luego de eso, la mujer y su expareja se trasladaron a una zona rural a ver unos lotes.



La niña habría manifestado que su papá la había dejado encerrada y no la llevó. Al regresar, llegó solo.



Según algunos testimonios, la pareja fue vista ese día discutiendo en dirección a un río y de regreso, el militar estaba sin camisa, mojado y se veía intranquilo.



La abogada dijo que la persona que le alquiló la camioneta al sospechoso contó que el hombre junto a su hermana, habían viajado hasta el corregimiento Guachicono en La Vega, con la intención de dejar a la pequeña con allegados, quienes no la habrían recibido, porque no tenían autorización de la mamá.



Los familiares de Narly insistieron en que la última persona con la que estuvo la víctima fue su excompañero.



(Lea también: El calvario de colombianos por problemas dentales durante la pandemia)



Por ahora, en la Fiscalía informaron que se están reuniendo pruebas y adelantando la investigación para precisar si el militar tuvo que ver en la desaparición de la joven madre o si hay otra persona responsable.



Los familiares han sentido que se ha desviado la información y ahora con esta situación de pandemia muy seguramente la investigación marche a paso lento, expresó López.



Tres días después de haber sido vista por última vez, se denunció ante la Fiscalía seccional Cauca, la desaparición de la caucana. La investigación se asignó el 3 de febrero a la Fiscalía Séptima especializada de Popayán.



La abogada Sofía López dijo que pese a que los familiares de la víctima, “tienen nombres de testimonios, ubicación del ciudadano que le alquiló al militar la camioneta, en la que posiblemente pudieron haber trasladado a la caucana, grabación, números telefónicos, audios de personas que pueden aportar para dar con su paradero".



“A causa de que la Fiscalía no había adelantado ninguna acción efectiva para encontrar a Narly, a principios de marzo, el caso lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo ahí, la Fiscalía entrevistó a los familiares de la víctima”, contó López.



(Le puede interesar: Niño, de 4 años, murió en incendio tratando de protegerse bajo su cama)



El 22 de abril de este año, la CIDH otorgó medidas cautelares para la pequeña y su madre e instó al Estado colombiano a adelantar de forma inmediata las acciones de búsqueda para dar con su paradero.



“Se otorgó medidas cautelares a favor de Narly Gómez Jiménez y su hija, respectivamente, en Colombia, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que hasta la fecha no se conoce el destino o paradero de la madre, mientras que la hija no contaría a la fecha con asistencia psicológica e implementado acciones para su debido resguardo”, dice la CIDH, mediante la resolución 18/2020, medida cautelar No. 183-20.



Según organizaciones sociales, este año han sido asesinadas 47 mujeres en el departamento.



Familiares de Narly esperan que ella no sea parte de esa estadística.



“Nosotros como representantes de víctimas, vemos que hay una práctica sistemática de impunidad y nos preocupa que las autoridades actúen con esta desidia en casos similares”, agregó la abogada de la Corporación Justicia y Dignidad.



Según aseguró la hermana de la desaparecida, el militarfue citado a la Fiscalía a declarar, pero las autoridades no lo han podido ubicar.



EL TIEMPO se puso en comunicación con los familiares del supuesto victimario Y aseguraron desconocer su paradero.



Hallan muerto al militar

Pero en esta historia siguen más interrogantes. El militar fue hallado sin vida el 25 de octubre. La hipótesis que manejan las autoridades es que el hombre fue asesinado por un amigo cuando se encontraba de cacería y se presentó una riña.



Su cuerpo fue encontrado con un disparo en el rostro en una finca en la zona rural del municipio La Argentina, en Huila.



Esta información dejó conmocionada a la familia de Narly, pues el hombre era la esperanza de saber dónde está ella.



“Pedimos a las autoridades que por favor adelanten todas las diligencias correspondientes para dar con el paradero de mi hermana y también les pido a las personas que saben dónde está Narly que por favor nos lo hagan saber de alguna manera el lugar donde ella se encuentra. Por favor solo queremos encontrarla, una niña y toda su familia la esperamos”, es el llamado de sus familiares.



En Facebook, allegados crearon la página “NosFalta Narly”. Piden a quien tenga información sobre su ubicación, comunicarse con las líneas 3147415118, 3224533982 o al 8234449.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN