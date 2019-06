Anuncian desalojo de lote en manos de cristianos y que fue de un capo

De nuevo, el predio ,de más de 11.000 metros cuadrados y donde por más de 10 años ha funcionado la iglesia Misión Carismática al Mundo, dejará de estar en poder de esta congregación cristiana. Este viernes, se programó el operativo con apoyo de uniformados del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía, que han tenido acordonado el lote. No obstante, la medida no ha empezado. Integrantes y trabajadores en la igiesla han estado afuera. No han habido protestas.



La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ordenó el desalojo de la propiedad, avaluada en más de 4.700 millones de pesos, que en el año 2007 había adquirido la misma iglesia cristiana. Lo compró en medio de cuestionamientos de la Fiscalía en ese entonces, pues el terreno perteneció al extinto capo Hélmer 'Pacho' Herrera.

Sin embargo, el 26 de mayo de 2009, la Fiscalía 28 especializada contra el lavado de activos ordenó la extinción de dominio del predio donde hoy está la iglesia y que además, ha sido blanco de controversia con la comunidad por el ruido, según los vecinos de la calle 7 con carrera 82, en el barrio Mayapán, en el sur de Cali.

No obstante, el 7 de octubre de ese 2009, la misma iglesia cristiana solicitó actuar como depositario provisional y el 8 de octubre, el entonces gobierno del expresidente Álvaro Uribe anunció la entrega de bienes en todo el país que estaban en poder de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



Fue el 9 de octubre de 2009 que la iglesia Misión Carismática al Mundo recibió el lote como depositario provisional hasta hoy.



Ahora, la SAE ordena el desalojo y señala, como argumento para la medida, el proceso de extinción que venía en marcha desde el 2009.



Según la SAE, en este proceso se han buscado acercamientos con los miembros de la igiesia cristiana para hacer el operativo de dejar el cuestionado predio por 12 años, desde que fue adquirido por la misma congregación.



La iglesia cristiana no ha emitido algún pronunciamiento, pero en esta década, debido por los cuestionamientos, sus miembros los han rechazado. Han indicado que ellos no son responsables del manejo años atrás al 2009 ni de las acciones de 'Pacho' Herrera. Han asegurado en esta década no tener ningún vínculo con esta persona.



