Desalojan iglesia de un predio que fue de capo

El terreno que perteneció al extinto narcotraficante Hélmer ‘Pacho’ Herrera, de más de 11.000 metros cuadrados y avaluado en 4.783 millones de pesos, dejó de seguir en manos de la iglesia Misión Carismática al Mundo.

Es la misma congregación cristiana que lo compró a un particular por más de 1.600 millones de pesos, en septiembre de 2007, en medio de cuestionamientos de la Fiscalía no solo porque el predio era del tercer cabecilla del Cartel de Cali, sino porque los presuntos testaferros.



Después de una década, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), del Gobierno Nacional, ordenó ayer el desalojo, con apoyo de uniformados del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía, por el cual, la congregación no está de acuerdo. Sus miembros defienden esos 10 años en la calle 7 con carrera 82, en el barrio Mayapán, de Cali.

Pero Andrés Ávila, vicepresidente de Bienes Muebles e Inmuebles de la SAE, dijo que hace dos años empezaron los diálogos con el pastor para que entregara el predio, de manera voluntaria, pero ante la negativa con tutelas se decidió el desalojo.



El funcionario de la SAE, estamento que en 2009 recibió los bienes del narcotráfico por parte de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), argumentó el desalojo por la extinción de dominio, al tiempo que no es claro el usufructo del predio.



Además, vecinos recordaron quejas por ruido que fueron rechazadas por la iglesia.

En 2009 le incautaron a la iglesia y ese año se lo entregaron

El 26 de mayo de 2009, la Fiscalía 28 Especializada ordenó la extinción de dominio, por lo que el predio le fue quitado a la iglesia cristiana en esta zona del barrio Mayapán.



Pero investigadores de este organismo se sorprendieron de que el 7 de octubre de ese 2009, esta misma congregación solicitó ser depositaria provisional para levantar la sede y que dos días después recibió el terreno en un acto público con el entonces presidente Álvaro Uribe.



CALI