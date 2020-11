Desactivan multitudinaria fiesta en el barrio San Marino

Sin aplicar medidas de bioseguridad, autoridades desactivan multitudinaria fiesta en calles del oriente caleño, ante un panorama de contagios de covid-19 que va en aumento en el país.

En calles del barrio San Marino, oriente de la ciudad, autoridades desarticularon una fiesta masiva, en la que participaron cerca de 800 personas.



A través de fotografías y videos publicados a través de redes sociales, se puede observar una gran cantidad de personas, que en su mayoría no portan tapabocas ni tienen aplican el distanciamiento social, disfrutando de una rumba.



Este tipo de situaciones preocupan a las autoridades de la ciudad, debido al riesgo que puede generar en el incremento de casos de coronavirus.

La responsabilidad es de la autoridad y el compromiso debe ser de la ciudadanía 👀.



Compromiso con el autocuidado, la disciplina y la vida. #AEstaHora dispersamos una aglomeración ❌ de más de 800 personas en el barrio San Marino ☢️. @SeguridadCali @MovilidadCali pic.twitter.com/pLdbP4oPCr — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) November 2, 2020

Si bien, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, había manifestado que Cali no se encuentra en alerta roja, debido a que “promedio de ocupación de UCI del 60 por ciento en una tasa de contagio que es menor a 1”, considera que no se puede bajar la guardia.



Durante este fin de semana, las autoridades han desactivado fiestas y cerrado al menos 27 establecimientos de comercio por no cumplir con las normas de bioseguridad.



Uno de los casos más sonados se presentó en la noche del sábado, cuando 300 jóvenes, en su mayoría menores de edad, asistieron a una fiesta en el barrio Villas de Veracruz, nororiente caleño, donde según el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, violaron “a todas luces el decreto 1888, que prohíbe las aglomeraciones y fiestas de Halloween”.

Operativos de la Secretaría de Seguridad y Justicia en discotecas de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

Esa misma noche, pero en el sector de Pilas del Cabuyal, oeste de la ciudad, desactivaron una fiesta en un espacio tipo finca.