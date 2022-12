No solo un jugador, sino todos los que conforman el Deportivo Cali están desilusionados por haber quedado eliminados este año de la Liga BetPlay.



Ahora, están en paro porque reclaman pagos de salarios atrasados.

El cuerpo directivo del Deportivo Cali está estudiando la situación. Algunas de las mismas indicaron que siempre hay salidas y negociación con los jugadores. Anotaron que se busca una solución. Se espera un pronunciamiento oficial.



Todo empezó, cuando en el último mes, jugadores como Teófilo Gutiérrez mostraron su descontento y dejaron de ir a entrenos, argumentando incumplimiento en los pagos de salarios.



Es así que en un comunicado, los azucareros lo confirmaron, a través de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfuturo).



El paro viene desde que comenzó este mes de Navidad.



“Desde el pasado primero de diciembre, el plantel profesional se mantiene en cese de actividades debido al incumplimiento del acuerdo laboral firmado con el presidente Luis Fernando Mena, en el cual se comprometió a pagar el 30 de noviembre pasado la totalidad de las deudas derivadas de nuestros contratos de trabajo”, se lee en el comunicado.



Anotan: “Esta situación, que afecta gravemente nuestros intereses y los de las familias que dependen de nosotros, ha sido reiterada, ya que desde hace varios meses hemos recibido de parte de los directivos del club compromisos de pago que a la fecha no han sido cumplidos, no solo a 3 de nosotros como afirma el presidente, sino a todos aquellos que tenemos o tuvieron contrato con el Club”, señala el comunicado.



En este proceso, los jugadores manifestaron que rindieron descargos y que no se trata de una acción que desafía la autoridad ante las directivas del Cali, sino el reclamo justo de quienes dependen de sus salarios con sus familias, las cuales, también han resultado afectadas.



Los reclamos vendrían, inclusive, desde 2020, cuando se habrían dejado de pagar premios, que incluyeron la clasificación en la Copa Sudamericana de ese año, así como de 2021 y 2022. En esta situación hasta la familia del fallecido Andrés Balanta también está afectada.



“Los atrasos en pagos de publicidad, auxilios y premios son salario, porque lo recibimos como contraprestación directa por el servicio que prestamos como futbolistas del club, de acuerdo con el artículo 127 del CST. El pago de los premios fueron pactados por la consecución de objetivos que trajeron ingresos adicionales al club en años anteriores y el no pago de estos no solo nos ha afectado a nosotros, sino a nuestro compañero fallecido Andrés Balanta, por quien hoy hablamos también”, se lee en la misiva.



