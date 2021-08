Alcalde de Palmira elogió a deportista y ella le reclamó su falta de apoyo

La deportista vallecaucana María José Vargas, quien participó con éxito en los Crossfit Games que se disputaron en Wisconsin, Estados Unidos, aprovechó un elogio que le hizo el alcalde de Palmira Óscar Escobar para criticar la falta de apoyo que tuvo para participar en el certamen orbital.



Esta situación generó un debate por la falta de respaldo a muchos deportistas, no solo del Valle del Cauca sino de todo el país.

Too empezó con un trino del alcalde de Palmira, Óscar Escobar, a través de su cuenta de Twitter, en el que elogiaba la participación de Vargas en la competencia internacional, en la cual logró coronarse como la mejor latinoamericana al ubicarse en el sexto lugar.



"¡María José Vargas se lució en los @CrossFitGames! Gracias a su destacada actuación en esta competencia, esta palmirana de 17 años se convirtió en la mejor deportista de crossfit de Latinoamérica y la sexta del mundo. Bravo, María José: este logro es un premio a tu disciplina", publicó el mandatario en Twitter.



Muchas gracias por tus palabras señor alcalde ❤️, pero me hubiera gustado recibir el apoyo del municipio antes del resultado final 🙌🏼.



Creo que ese es el problema principal de los deportistas Colombianos!. https://t.co/yGP3RNaykM — MJ (@mariajosev09081) August 3, 2021

La deportista vallecauna agradeció el mensaje y a su vez cuestionó la falta de apoyo a muchos deportistas.



"Muchas gracias por tus palabras señor alcalde Corazón rojo, pero me hubiera gustado recibir el apoyo del municipio antes del resultado final. Creo que ese es el problema principal de los deportistas Colombianos", publicó la deportista de 17 años.



Ante esta respuesta el mandatario vallecaucano admitió que su crítica es un problema "estructural". Además la invitó a reunirse con otros talentos deportivos de Palmira para buscar soluciones a esta problemática.



"Tenés toda la razón, María José. La falta de apoyo al deportista es un problema estructural en nuestro país. Reunámonos con otros deportistas de la ciudad en el

@ImderPalmira para buscar soluciones que sirvan para proyectar más figuras como vos. De nuevo, felicitaciones!", expresó el alcalde Escobar.



En este debate intervino el nadador y activista vallecaucano, Jorge Iván del Valle, quien publicó: "María José, ojalá no te reunás con esa clase de políticos que solo buscan figurar como sea. Esa estrategia la conozco, qué te invitan a su despacho, te prometen cielo y tierra, se toman fotos contigo, las comparten en sus redes y jamás los vuelves a ver. No caigas en esa trampa".



De momento la joven deportista disfruta su destacada participación en una actividad dominada por norteamericanos.



CALI

