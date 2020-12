Davinson Riascos, entre el atletismo paralímpico y la escena teatral

La vida le ha enseñado a Davinson Riascos que siempre debe estar en el podio de los ganadores, donde cada obstáculo le significa un nuevo reto que lo hace soñar y volverse más fuerte.

Así lo quiere evidenciar en algún momento que la vida le permita ser conferencista y contar su experiencia de superación, que lo ha llevado a ser un multimedallista paralímpico hasta incursionar en las artes escénicas.



Recuerda que su ‘primera competencia’ empezó cuando tenía cerca de 11 años, en el momento en que un tumor en la cabeza le afectó varias funciones básicas como la visión y la movilidad de las extremidades.

Los médicos me decían que no iba a volver a caminar bien, pero tanto fue que no solo logré caminar, también correr y ‘volar’ como un avión FACEBOOK

TWITTER

“Gracias a Dios ese era un tumor benigno y no cancerígeno. Me lo extirparon y perdí el habla y la movilidad”, cuenta Riascos, quien tiene discapacidad visual que le permite ver solo hasta 4 metros.



Definitivamente, el deportista nacido en el corazón del barrio Bellavista, de Buenaventura sintió que adquirió el ‘chip’ competitivo cuando fue llevado al Instituto de Ciegos y Sordos del puerto sobre el mar, donde sintió que aprendió a luchar.



(También le puede interesar: El ritual de llevar y proteger a Goya, Dalí y Picasso en el Valle)



“En el instituto, la trabajadora social conocía a la entrenadora y un día me llevó al polideportivo para hacerme terapia, pues los médicos me decían que no iba a volver a caminar bien, pero tanto fue que no solo logré caminar, también correr y ‘volar’ como un avión, tanto, que ahora soy campeón departamental y nacional”, destaca Davinson, quien cumplió 27 años el pasado 15 de noviembre.

Davinson Riascos también se prepara para ir a una olimpiada o un mundial. Foto: Archivo parrticular

Uno de sus primeros grandes retos fueron los Juegos Paradepartamentales de Cartago, donde fue visto por un cazatalentos de la Liga de Atletismo del Valle y resaltó su potencial.



“En mi primera carrera gané tres medallas de plata, entonces me dijeron que yo era muy bueno y que con mi altura podía ser campeón para 400. Si bien ganaba en velocidad, también logré ganar medallas en fondo y ahora soy campeón nacional en 400”, resalta Davinson, quien se bañó de oro en los Juegos Nacionales 2019, que se realizaron en Bolívar, en la categoría 6T13.



Aunque hace parte del exitoso programa Vale Oro Puro, no ha dejado de prepararse en pandemia, porque no deja de soñar para ir a una olimpiada o un mundial.



De la pista a la puesta en escena



Davinson habla pausado su mirada parece profunda, aunque a veces se dispersa, no le gustan las cosas regaladas ni el pesar, es por eso que no duda un solo instante a la hora de asumir nuevos retos. Uno de ellos, las artes escénicas, donde puede meterse en el alma de diversos personajes y desarrollar roles.



(También le puede interesar: Cómo sacar pasaporte sanitario en Cali: 648.000 trabajadores lo tienen)



“Llegar al teatro fue curioso. Juan Carlos Osorio era el profesor de teatro y todas las personas de mi condición presentamos una obra en el auditorio Comfamar. Esa obra fue muy buena, porque la gente salió contenta con nuestro trabajo”, recuerda

Obra 'Mina', en la que Davinson interpreta a un soldado (izquierda) raso que termina por causar una tragedia. Foto: Leonardo Linares

Desde ese entonces, Davinson no solo pensaba en mejorar sus marcas en fondo y velocidad, también en ser un gran actor.



“Por fortuna me salió una beca para la universidad y después de mirar con mi mama cuál era la más adecuada para mí, elegí la Licenciatura en Artes, ya que conocía al profesor y con él me había ido bien. Primero me habían dicho que era muy dura, pero me arriesgué, porque siempre me han gustado los riesgos y me quedó gustando”, cuenta.



El ‘Woyzeck’ con acento de Buenaventura



Al igual que el deporte, Davinson también quería ganarse la medalla de oro en el teatro. Así que durante su carrera en la Universidad del Valle sede Pacífico, tuvo un gran reto: el de ser el ‘Woyzeck’ colombiano, que iba a protagonizar ‘Mina’, una versión con acento de Buenaventura a la obra el alemán Georg Büchner.



Cuenta Johanna Robledo, docente y directora de la obra, que fue la tesis de grado de su maestría en Creación y Dirección Escénica, que los personajes fueron escogidos a través de un proceso de casting.

A veces me siento ido y pienso en el futuro, por eso sentí que el papel me cayó como un anillo al dedo FACEBOOK

TWITTER

“Ellos son siete actores, de ellos, cinco estaban en su momento en cuarto semestre de la Licenciatura en Arte Dramático y los otros estaban e séptimo pasando a octavo. Yo ya había tenido la oportunidad de abordar el tema con ellos cuando los ‘chiquitos’ estaban en tercero, en una tarea que se llamaba ‘Entradas y salidas’ y tuve la oportunidad de hacer un análisis y diagnóstico de quién podría ser”, detalla Robledo.



Sobre Davinson Riascos, la directora recuerda que “cuando tuvimos la oportunidad de trabajar ‘Entradas y salidas’, me decía que se sentía muy identificado con ese personaje, porque la gente le tenía lástima por su condición y no lo comprendían, entonces se sentía de cierta forma muy incomprendido, al igual que Woyzeck. Me decía que encontraba mucha empatía con el personaje”.



El deportista y actor vallecaucano destaca la confianza que la directora depositó en él para este trabajo, pues su personaje se basa en un soldado raso que era abusado por diversos personajes de su pueblo, incluida su mujer. “A veces me siento ido y pienso en el futuro, por eso sentí que el papel me cayó como anillo al dedo”, comenta Riascos.

El deportista y actor Davinson Riascos, en el papel protagónico de la obra 'Mina'. Foto: Leonardo Linares

Preparar las escenas fue otro de los retos para Davinson, debido a que siempre tuvo una persona que le leyera. “Otros amigos en la universidad que también son visuales, me dijeron que empleaban grabadoras para las clases, así que me conseguí una y grabé todo. Mi monitora todos los días me leía las escenas y yo me las aprendía de memoria. Fue chévere el proceso”, relata.



La obra se presentó de manera presencial el jueves 22 de octubre, en el Teatro La Máscara. El grupo viajó hasta Cali solo para la función.



El resultado para Davinson fue el mejor. Se robó los aplausos de los asistentes y destacado por el gremio.



Para el joven deportista, este logro fue como ganar una medalla que se suma a la estantería de retos cumplidos y de los cuales sueña poder contar en algún futuro no lejano, cuando dicte alguna conferencia de superación personal.



José Anonio Minota Hurtado

CALI