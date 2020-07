Deporte, cine, concierto y Bibliovacaciones creativas en el Valle

Una agenda cultural especial para que las familias vallecaucanas puedan entretenerse el sábado, domingo y el resto de semana. Ahora, podrá salir a hacer deporte al aire libre con la expansión de horarios. También, podrá disfrutar diferentes producciones audiovisuales desde casa, un concierto virtual con uno de los artistas más relevantes de la fusión andina en compañía de su hijo y una jornada de talleres creativos para niños y jóvenes en vacaciones.

Amplían los horarios para hacer deporte al aire libre

La Alcaldía de Cali, a través de su Secretaría del Deporte y la Recreación amplió el horario para la práctica de la actividad física al aire libre, tanto en la zona urbana como rural.



Mediante el Decreto municipal 1284, se autoriza a aquellas personas, cuyo rango de edad esté entre los 18 y 60 años, a ejercitarse de lunes a viernes, de 6 a 9 a. m. y de 6 a 9 p. m. Los sábados, domingos y festivos, será de 6 a 9 a. m.



Entre tanto, los adultos mayores podrán realizar actividades físicas al aire libre en el mismo horario, así como tres veces a la semana durante una hora al día. El documento también indica que los menores de edad podrán ejercitarse tres veces a la semana y media hora al día, entre las 4 y 6 p. m., acompañados de un adulto no mayor a 60 años.

El secretario de Deporte y Recreación, Carlos Alberto Diago, reiteró que se puede caminar, trotar y montar bicicleta, siempre y cuando se tengan las medidas de bioseguridad.



El funcionario recordó que hasta el momento se están reactivando 17 deportes de alto rendimiento, de manera coordinada con las ligas, mientras que los centros recreativos y deportivos aún no están autorizados para abrir.



En cuanto a sectores como los gimnasios y canchas sintéticas, que pese a tener los protocolos definidos, el funcionario precisó que “aún no pueden abrir”. “Tenemos toda la disposición, porque la economía del deporte en Cali mueve muchos empleos, pero tenemos que atender el decreto nacional”, agregó.

Jornada pedagógica y de vigilancia a los miles de ciclistas y deportistas Foto: Juan Pablo Rueda

Programación Sala Audiovisual en casa

La Secretaría de Cultura de Cali invita a las familias vallecaucanas a programarse con 'La Sala Audiovisual en casa' para disfrutar películas cada día, del 2 al 16 de julio.



Efecto Acúatico- - Dir. Sólveig Anspachs - IFcinéma a la carta en colaboración con la Alianza Colombo Francesa.

Día: Sábado, 4 de julio

Hora: 16:00



Hammett - Director Wim Wenders - Cine Club Alemán

Día: Lunes, 6 de julio

Hora: 20:00



Goodbye Bafana - Dir. Bille August - Cine para abordar el racismo y la xenofobia

Día: Martes, 7 de julio

Hora: 18:00



Corporate - Dir. Nicolas Silhol- IFcinéma a la carta en colaboración con la Alianza Colombo Francesa

Día: Miércoles, 8 de julio de 2020

Hora: 18:00



Adiós a Lenin - Dir. Wolfgang Becker - Muestra sobre archivos que se han vuelto protagonistas

Día: Jueves, 9 de julio

Hora: 18:00



Les Miserables - Dir. Bille August - Celebraciones nacionales

Día: Viernes, 10 de julio

Hora: 18:00

‘En concierto con mi héroe’, a lo virtual

‘En concierto con mi Héroe’, el espectáculo con mayor trayectoria en Colombia, dedicado a las familias.



Harlin el Indio conocido por ser jurado del reality ‘A Otro Nivel’ y su hijo Cristhofer Om, campeón nacional del bolero y de la balada pop, realizarán un concierto virtual este domingo 5 de julio para que los vallecaucanos vivan junto a su familia una experiencia llena de alegría, de unión y de gratitud al interior de sus hogares.



El evento será privado, para obtener la reserva ingresa a la página: www.harinelindio.com.

El artista más relevante de la fusión andina Foto: Harlin el Indio

Bibliovacaciones Creativas gratuitas en tres sesiones

Regresan las Bibliovacaciones Creativas para a través de la virtualidad, con talleres lúdicos y artísticos para que los niños y jóvenes tengan su tiempo de esparcimiento desde casa. Las jornadas serán por Facebook Live, en la página: @bibliovalle.



Taller de danza. Tiempo de baile. No se requiere de material didáctico.

Día: Lunes 6 de julio

Hora: 5:00 p. m.



Taller de artes. Esgrafiado, materiales: 1 octavo de cartulina blanca 1 hoja de periódico o revista, Colores, 1 Betún negro de pasta, 1 palo de pincho, 2 servilletas, 1 tarro de Colbón liquido mediano, 1 rollito de cinta.

Día: Martes 7 de julio

Hora: 5 p. m.



Taller de malabar. Para la actividad se requiere 3 pelotas de tenis o limones preferiblemente que sean del mismo tamaño.

Día: 8 de Julio

Hora: 5 p. m.



Las actividades serán orientadas por expertos talleristas de Ricardo Mera Producciones, operador de las Bibliovacaciones Creativas de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.