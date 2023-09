Una persona denunció que realizó una transferencia de dinero, pero cometió un error de digitación en un número y le llegó a otra diferente que no lo ha querido devolver.



La entidad desde la que se realizó la transacción aseguró que al momento de verificar el caso, el destinatario ya había retirado la totalidad de la suma de dinero.



La persona denunciante asegura que realizó la transacción el 30 de agosto, en horas de la tarde en un corresponsal bancario de Bancolombia, por la suma de $2.093.300 millones.

POR ERROR LE ENVIARON EL DINERO A OTRA PERSONA Y ESTA NO LO DEVOLVIÓ



Sin embargo, asegura que cometió un error de digitación y le llegó a otra persona que hasta el momento no ha realizado la devolución del dinero.



Entre tanto, la entidad bancaria, a través de un comunicado le respondió al denunciante sobre el caso.



“Le comentamos que luego de realizar las validaciones pertinentes en la cuenta que recibió los recursos, encontramos que ésta no presenta saldo disponible a la fecha, razón por la cual, no podemos realizar un retiro de su cuenta para devolver el dinero”, aseguró la entidad.



Luego lamentan la situación y recuerdan que solo actúan como intermediarios, por eso recomendaron revisar bien antes de hacer cualquier tipo de movimiento o transacción.



Por último, recomendó elevar este caso ante la justicia ordinaria y la Fiscalía General de la Nación.

