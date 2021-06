Denuncian que a menor lo meten a tanqueta y aparece quemado

La familia del adolescente dice que él no estaba en la manifestación y no entró por su voluntad al establecimiento comercial que fue incendiado. Allí apareció muerto y fue reconocido por sus parientes en Medicina Legal.



Al anochecer del 28 de mayo, en la parte baja de la ladera conocida como Siloé, suroccidente de Cali, en donde se congrega una veintena de barrios y sectores, se vivían momentos complicados, entre detonaciones, gases y gritería.



A esas horas llegaba Daniel Stiven Sánchez Quiceno, de 16 años, acompañado de un vecino con el que habían estado en un trabajo de construcción, en una vivienda fuera del sector.



Ambos quedaron ante lo que era una situación de riesgo. La familia de Daniel dice que no pudieron advertirle antes porque él no tenía celular a mano. Cuando apareció la tanqueta del Escuadrón antodisturbios (Esmad) se habría quedado perplejo.

La glorieta de acceso al sector estaba convertida en un escenario de conflicto. Según la versión, Daniel Stiven recibió un puntapié en el estómago presuntamente por parte de un uniformado y sufrió otros malos tratos. Luego, al parecer, recibió disparos, lo que dfebe verificar Medicina Legal.



En redes se dice que la Brigada de salud intentó recoger al herido cerca a la tanqueta del Esmad y que no pueden recogerlo porque les disparan. Entonces, según los testimonios aportados a la familia, el joven fue metido en la tanqueta del Esmad.



Un incendio se había desatado en el local de Dollar City, al otro lado de la calle Primera Oeste.



Unas horas después, cuando se logró el control del incendio en el almacén, autoridades reportaron el hallazgo de una persona sin vida. Allegados estuvieron en el sitio, pero no lo distinguieron porque no se permitía el acercamiento y el cadáver presentaba quemaduras.

Sin embargo, entre la noche y amanecer se pudo identificar como el cuerpo de Daniel Stiven Sánchez Quiceno.



La mamá sostiene que ninguno de sus hijos participaba en las manifestaciones y su hijo era pacífico. No acudía a esa clase de situaciones.



"Mi hermano llegó y se encontró con esa situación. De pronto, cometió el error de ponerse a ver, pero Daniel no era primera línea ni era vándalo. Cuando lo golpearon los policías, como dicen los que estuvieron allí, pedía ayuda porque estaba herido y no dejaban que lo llevaran al hospital", dice dolida María Paula Sánchez.

