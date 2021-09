Denuncian pérdida de más de 900 vacunas contra covid en Jamundí

Las autoridades sanitarias conocieron el fin de semana la alarma por la presunta desaparición de biológicos, que fueron recibidos en este municipio, pero la situación se habría presentado hace un par de meses.



En las actas oficiales está consignado que al hospital Piloto de Jamundí se le entregaron 969 dosis para las actividades de vacunación en este municipio del sur del Valle del Cauca.



El Alcalde elevó la alerta porque las vacunas no aparecen en existencia ni tampoco en los listados para determinar quiénes han sido los ciudadanos a los cuales fueron aplicadas.



Por ello, Ramírez acudió a acciones legales y que se adelanten las investigaciones para

determinar que paso con las vacunas, de las que no habría registro de su uso o aplicación.



Aseguró que en mayo se solicitaron los reportes al personal del Piloto. El 28 de mayo, en una auditoria, se advirtió una situación que debía ser aclarada.



En la base de datos se encontraron 59 registros de personas que aparecían vacunadas en los tiempos de la etapa uno, sin tener el aval de la Secretaría de Salud. Una de las decisiones fue no renovar el contrato para el manejo de los biológicos.



Uno de los registros sería de una contratista de la Secretaria de Salud que se habría vacunado el 4 de abril. Esto es que la inmunización de esa dependencia sería desde el 18 de mayo.



El 14 de julio, en cruce de datos que realizó la Secretaria de Salud municipal, se reportó que faltaban 969 vacunas y se pidió la verificación de las bases de datos.



El Alcalde dijo que “no me voy a prestar para que los detractores de mi gobierno se aprovechen y nos hagan perder lo más importante para nosotros".



Se refiere a que "en los últimos días se han incrementado las denuncias en el Hospital, nos acusan de masacre laboral, de tener al hospital en una crisis económica. La verdad es que se han adoptado una serie de decisiones ante presuntas irregularidades en el proceso de vacunación”.

