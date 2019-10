Denuncian muertes de mascotas por veneno en nororiente de Cali

Los ladridos y maullidos se escuchan cada vez menos en el barrio Alfonso López, en la segunda etapa, pues en menos de dos meses han muerto 15 perros y tres gatos, al parecer, por envenenamiento, según denunciaron algunos vecinos.

“Nos están envenenado las mascotas. A mí me mataron a dos en 15 días. El veterinario dijo que es veneno para ratas y que los animales lo han comido”, manifestó doña Nidia Charria, una de las afectadas.



Entre los síntomas que presentan los peluditos, según relataron algunos dueños, está el vomito, chillidos y quejidos “como si algo se les destruyera por dentro”, y reiteradas convulsiones.



“Así les ha pasado a todos. Hay una señora que ya le está poniendo un bozal como con alambre al perro para que no coma nada, así sacan a algunos, pero a la mía, con la única que me quedé, no la he vuelto a sacar”, expresó doña Nidia.



El sábado pasado en dos horas murieron dos perritas, denunciaron los vecinos que están desesperados. Doña Nidia aseguró que llamaron a la Policía, pero les dijeron que “eso no era con ellos. No sabemos a quién acudir y necesitamos que nos colaboren y nos digan dónde poner la queja”.



Al consultar con la Policía Ambiental de Cali si se tenía conocimiento de estos casos se indicó que no y se llamó a denunciar.



“No tenemos conocimiento, pero en estas situaciones se debe denunciar a través de la línea 123 o la 300 459 2472 de Policía Ambiental. Así, tomamos contacto con el personal y se inicia la investigación, para saber qué pasó y quién está cometiendo este acto atroz contra los animalitos”, dijo el intendente Eliécer Zorrilla, jefe de la Policía Ambiental.

Entre medidas de protección para gatos usan rejillas. Foto: Juan Pablo Rueda

Algunos vecinos ya han asumido, con esfuerzos y recursos propios, la tarea de vigilar el barrio, como lo hizo doña Eucaris Valencia.



“Me tocó, forzadamente, poner cámaras porque no puedo juzgar a nadie, no he visto a nadie, pero tenemos leves sospechas de quién es la persona. Necesitamos pruebas y para eso las coloqué”, manifestó doña Eucaris, a quien hace 15 días le envenenaron un perro de dos meses de edad.



En el barrio hay vecinos que han acogido a perros y gatos que estaban abandonados, para darles un hogar, alimento y amor, como la familia de don Luis Carlos Monedero, que pasó de tener 8 gatos y 3 perros a 7 y 2, respectivamente.



“Tenemos temor cuando abrimos la ventana porque los gatos entran y salen. Los perritos están encerrados. Ellos ladran, quizás a alguien no le gusta y las tira veneno, eso creo. Sin embargo, no veo el por qué una persona haga eso, pues es la naturaleza de los animalitos”, expresó don Luis Carlos.

Frecuencia de casos

La Policía Ambiental aseguró que desde hace un año atrás no tenían “denuncias de este tipo”. “Creo que la última la hicieron en el sur, no se estableció el responsable”, manifestó el intendente Eliécer Zorrilla. Ambientalistas como Fernando Londoño aseguraron que “este tipo de casos son más frecuentes de lo que se cree.



En las unidades residenciales se ve mucho y en los parques barriales. A las colonias de gatos las están envenenando”.