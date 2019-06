Denuncian la muerte de otro miembro de las ex-Farc en Nariño

El senador del partido Farc Pablo Catatumbo denunció este domingo en su cuenta de Twitter el asesinato, en el municipio de Ricaurte, Nariño, de Servio Delio Causaluzan Guanga, un integrante de la extinta guerrilla que se encontraba en proceso de reincorporación.

Según información entregada por el grupo político, Causaluzan fue interceptado por unos hombres cerca del colegio Camaguary, hacia las 6 de la mañana. El exguerrillero, que tenía amenazas en su contra pero no había querido aceptar el esquema de seguridad, estaba acreditado en el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) de la variante Tumaco, una de las zonas en donde se capacita a los integrantes de las Farc para su reincorporación a la vida civil.



Con él, ya son 134 los excombatientes que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, según los registros del partido, aunque el más reciente reporte del Ministerio de Defensa revela que son 115 los muertos.

El sábado pasado, el presidente de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, señaló en un comunicado que estos asesinatos constituyen una clara violación del acuerdo final y aseguró que no hay un compromiso del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos, ni mucho menos la intención de poner en marcha las políticas y los mecanismos establecidos para garantizar la no repetición del fenómeno de la violencia política. Timochenko hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga frente a la violencia contra los miembros del partido, haciendo mención también de las próximas elecciones regionales y locales.



El líder de las Farc pidió la participación de los países garantes, Cuba y Noruega, y de los expresidentes de Uruguay y del Gobierno de España José Mujica y Felipe González, así como de la segunda Misión de la Organización de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su partido político también ha denunciado la muerte de 34 familiares de sus miembros y la desaparición de 11 excombatientes.

#HOY SERVIO DELIO CUASALUZAN GUANGA, integrante del @PartidoFARC en proceso de reincorporación, fue asesinado en el municipio de Ricaurte-Nariño. Es evidente la sistematización y la falta de garantías para los firmantes de La Paz! @MisionONUCol @DefensoriaCol @gobnarino — Pablo Catatumbo (@PCatatumbo_FARC) 24 de junio de 2019

Tras el reciente episodio en Nariño, Catatumbo reiteró que “son evidentes la sistematización y la falta de garantías para los firmantes de la paz”. Además, se advirtió sobre amenazas a Jesús Bilvicús, otro de sus miembros, que también se encuentra ubicado en la misma nueva área de reincorporación (NAR).



El presidente Iván Duque afirmó en días pasados, desde Europa, que convocaría de emergencia a los funcionarios y organismos responsables de la seguridad de los exguerrilleros para tomar medidas adicionales de protección. Sin embargo, hasta el momento no se conocen avances frente a ese proceso.



Por su parte, en entrevista con EL TIEMPO, Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización, también dijo que todavía no se puede hablar de asesinatos sistemáticos, como en el caso de lo ocurrido con la Unión Patriótica, ya que “por ahora, no hay un patrón común ni una motivación política”.



El funcionario resaltó el más reciente informe de la Fiscalía sobre ataques a los excombatientes, el cual señala que de los 87 casos de asesinatos que se han esclarecido hasta el momento, se halló que el 47 por ciento fueron cometidos por disidencias de las Farc. El reporte revela que el ‘clan del Golfo’ fue responsable del otro 18 por ciento; las bandas criminales, del 15 por ciento; el Eln, del 12 por ciento, y el 10 por ciento restante fue causado por el grupo residual del Epl.



El informe muestra también que en total se han registrado 168 hechos de violencia contra los exguerrilleros y sus familias (incluidos homicidios, atentados y desapariciones forzadas) y que ya hay personas que pagan penas por 12 de los casos.



EL TIEMPO